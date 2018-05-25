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Episódios de 'Os Simpsons' previram greve de caminhoneiros. Será?

Embora os episódios não tenham relação com o caso, internautas associaram cenas do seriado ao momento no País

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 16:02
As inúmeras coincidências entre ficção e vida real fazem com que o seriado "Os Simpsons" seja conhecido por ter a habilidade prever futuro. E parece que aconteceu de novo: diversos internautas estão relacionando cenas da animação com a greve de caminhoneiros que teve início esta semana em vários Estados do Brasil - e que continua nesta sexta-feira, 25.
No episódio em questão, Homer é perseguido por caminhoneiros Crédito: Cena de ENTITY_apos_ENTITYOs SimpsonsENTITY_apos_ENTITY/Fox
Embora o episódio não tenha relação com greve ou preço abusivo de combustíveis, as pessoas fizeram a associação mesmo assim. Em uma das cenas, Homer está dirigindo um caminhão ao lado de Bart e se depara com outros veículos alinhados, o que parece ser uma paralisação.
Na segunda imagem, ele está abastecendo o carro e o valor mostrando pela bomba é de US$ 999. Diversos internautas acreditam ser uma relação com o aumento do preço da gasolina no Brasil devido à greve.
As reações quanto a essa 'descoberta' são as mais variadas:
Alguns fãs do seriado, porém, esclareceram do que se tratam as duas cenas de episódios distintos. A primeira é do episódio "Maximum Homerdrive", em que Homer decide virar caminhoneiro e, entre outras coisas, é perseguido por profissionais da categoria.
A segunda é só uma teoria que o personagem cria: "se ele gastar suficiente gasolina para passar o número da tabela da máquina, ele ganha gasolina de graça", explicou uma internauta.

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