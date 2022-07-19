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Filipe Ret é alvo de buscas policiais após "open de maconha" em festa

Rapper ofereceu cigarros de maconha em seu aniversário no mês de junho. Entre os convidados da festa, Pedro Scooby, Ronaldo Nazário e o surfista Ítalo Ferreira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 10:28

O rapper Filipe Ret (37) é alvo, na manhã desta terça-feira (19), de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro ligada à investigação sobre distribuição gratuita de cigarros de maconha em seu aniversário, que aconteceu em 23 de junho.
Filipe Ret foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro
Filipe Ret foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/ Instagram @filipeta
No início da manhã, a polícia dirigiu-se a cinco endereços ligados ao artista no Rio de Janeiro. Ret ainda não se pronunciou em suas redes até o momento. No final de junho, já era esperado que o rapper fosse intimado a depor em breve.
Ele vem sendo investigado por tráfico de drogas após oferecer maconha aos convidados em sua festa de aniversário. Imagens dele com um balde cheio de cigarros ilícitos foram divulgadas por ele próprio em suas redes sociais.
Segundo o delegado Marcos Amim, do DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), a princípio os convidados da festa não serão intimados como testemunhas. Posaram com o aniversariante no dia do evento nomes como Pedro Scooby, Ronaldo Nazário e o surfista Ítalo Ferreira.
A reportagem ainda não conseguiu contato com a defesa de Ret.

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