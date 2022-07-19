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Viralizou!

Menina do meme "Chloe" anuncia afastamento das redes sociais

Katie Clem, mãe de Chloe, que agora tem quase 12 anos, publicou um longo texto dedicado aos fãs brasileiros da menina, que virou um sucesso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 10:10

Meme da menina Chloe viralizou em 2013, após a garota olhar com desaprovação para a mãe
Meme da menina Chloe viralizou em 2013, após a garota olhar com desaprovação para a mãe Crédito: Reprodução/ Instagram @Chloe Clem
Foi em 2013 que a internet conheceu uma menina expressiva de dois anos de idade. Ela olhava para o lado com dentinhos salientes. O conteúdo viralizou em um vídeo nas redes sociais em que Chloe Clem aparecia ao lado da irmã mais nova, que chorava.
Desde então, ela caiu na graça dos usuários da internet brasileira e se tornou um dos mais famosos memes, expressão usada para definir um conteúdo difundido rapidamente nas redes.
A mãe da jovem, Katie Clem, anunciou neste domingo, (17) que ela vai se afastar das redes sociais. Em um post no Instagram, direcionado ao público brasileiro, a mãe de Chloe Clem informou que não atualizará mais o conteúdo das plataformas, visando respeitar o crescimento da filha.
"Olá, lindos fãs! Primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês por tudo. Desde o primeiro dia nossos fãs brasileiros têm sido tudo para a família Clem, especialmente para Lily e Chloe. Nós amamos muito vocês. Para as garotas tem sido longos dez anos aos olhos do público. Fomos capazes de fazer algumas coisas maravilhosas e conhecer as pessoas mais incríveis”, inicia a postagem.
Katie continua dizendo que deseja que Chloe seja uma criança normal e, por isso, vai tirar uma pausa significativa das redes sociais. “A Chloe estará de volta quando ELA estiver pronta para fazer escolhas por si mesma. Com amor.”

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