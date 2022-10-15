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Polêmica!

"Damares é uma pervertida", diz Nelson Motta

Para o codiretor de doc sobre Tim Maia, bolsonaristas têm vida sexual tóxica ou inexistente e "só pensam naquilo"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 10:19

Nelson Motta: 'Queria ver o que o Tim Maia diria da Damares e dessa turma'
Nelson Motta: 'Queria ver o que o Tim Maia diria da Damares e dessa turma' Crédito: Victor Hugo Cecatto/Divulgação
Codiretor de "Vale Tudo com Tim Maia", trabalho em parceria com Renato Terra, Nelson Motta passou pelo tapete vermelho do Festival do Rio na noite desta quinta-feira (13) para a exibição da série documental do Globoplay. O doc exibido no Cine Odeon traz o próprio Tim narrando sua versão para os fatos ocorridos ao longo de sua vida.
Como ele estaria hoje?, a reportagem perguntou a Motta, também autor da biografia do "síndico" e talvez o maior expert em Tim Maia no Brasil. 'Não consigo imaginá-lo neste mundo politicamente correto, careta, antagonista, dividido entre o bem e mal. Com certeza ele estaria preso por desacato a autoridade", disse.
Para o diretor, Tim estaria cancelado porque falava verdades e tinha um humor devastador. "Fico imaginando ele assistindo ao horário político... Queria ver o que diria da Damares e dessa turma". O que Tim falaria sobre ela, não sabemos (mas podemos imaginar). Já Nelson...

HISTÓRIAS

Ele deixa bem clara a sua opinião sobre a ex-ministra e senadora eleita pelo DF, que durante um culto evangélico descreveu supostos casos de abusos de criança no Pará. Em vídeo compartilhado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ela disse ter conhecimento de casos de estupros de recém-nascidos, além de crianças de 3 e 4 anos que teriam dentes arrancados para praticar sexo oral e que seriam obrigadas a se alimentar de comida pastosa para ter o intestino livre para sexo anal.
"De onde a Damares tirou essa história louquíssima?", espanta-se o diretor. "Estamos falando de uma das coisas mais horríveis da humanidade, que é o estupro de recém-nascidos! Na cabeça de quem isso pode passar? Que pessoa é essa que acredita em uma coisa dessas? Pior: que pessoa pervertida é essa, capaz de inventar uma história assim?".
Não é só Damares. Para Nelson, bolsonaristas em geral e políticos ligados ao atual presidente têm algo em comum além do apreço pelas pautas conservadoras. "Acho esse pessoal muito pervertido. Eles só pensam naquilo (revira os olhos) e eu fico imaginando a vida sexual desse povo. Deve ser uma vida sexual tóxica ou inexistente porque só pensam em imbrochável, mamadeira de piroca, incomível...".

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