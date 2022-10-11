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Crise no amor

Falta de relações sexuais seria o motivo para o divórcio de Gisele Bündchen e Tom Brady

Brasileira estaria insatisfeita com a técnica de abstinência sexual adotada pelo marido antes das partidas da NFL

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 10:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2022 às 10:20
Gisele Bündchen e Tom Brady são oficialmentea casados desde 2009
Gisele Bündchen e Tom Brady são oficialmente casados desde 2009 Crédito: Reprodução / Instagram
De acordo com o jornal espanhol Marca, a falta de relações sexuais com o marido Tom Brady seria o motivo para Gisele Bündchen desistir do casamento. O periódico da Espanha teve acesso a uma fonte ligada a NFL e a Tom Brady, que contou que o atleta adotou a técnica de abstinência sexual 24h antes dos jogos, gerando insatisfação para a modelo brasileira.
Ainda de acordo com o Marca, Gisele se decepcionou com a decisão do marido. “O casamento esfriou como gelo. Gisele é uma supermodelo com um forte desejo sexual e ela disse a seus amigos que precisa mais de seu marido”, contou a fonte.
A brasileira já foi vista em um escritório de advocacia sem a aliança de casamento com Tom, e aumentou os rumores sobre a separação. No último domingo (9), o jogador do Tampa Bay Buccaneers passou a tarde com o filho mais velho, Jonh Edward, fruto do relacionamento com a atriz Bridget Moynahan. Na relação com Tom, Gisele teve dois filhos, Benjamim e Vivian, de 12 e 9 anos, respectivamente.
Os rumores do fim do relacionamento vieram a tona quando veículos de imprensa publicaram matérias sobre a insatisfação de Gisele com a desistência da aposentadoria de Brady, que havia anunciado o fim da carreira, mas em poucas semanas retornou aos gramados.

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