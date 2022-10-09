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Aos 24 anos

Sob chuva, Max Verstappen vence GP do Japão e é bicampeão de Fórmula 1

Holandês vence em Suzuka e carimba título após punição a Leclerc e confusão no fim. Corrida foi paralisada por mais de 2h devido a chuva e teve revolta de pilotos com trator na pista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 out 2022 às 09:05

Publicado em 09 de Outubro de 2022 às 09:05

Max Verstappen, da Red Bull, é bicampeão da Fórmula 1. O holandês venceu o GP do Japão, neste domingo, no circuito de Suzuka, seguido pelo mexicano Sergio Pérez, seu companheiro de equipe, ficou em segundo, seguido pelo monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.
A decisão estava indo para o GP dos Estados Unidos no dia 23, mas na última curva na última volta, Leclerc, que estava em segundo, errou, mas voltou na frente de Pérez. O piloto da Ferrari acabou punido com cinco segundos em seu tempo, o que levou Verstappen ao título.
Max Verstappen, da Red Bull, é bicampeão da Fórmula 1
Max Verstappen, da Red Bull, é bicampeão da Fórmula 1 Crédito: Divulgação/FIA
Verstappen, de 24 anos, soma 32 vitórias, 12 nesta temporada, alcançou os 366 pontos, contra 253 de Pérez e 252 de Leclerc. Ainda restam quatro etapas para o fim da temporada: GP dos Estados Unidos (dia 23), GP do México (dia 30), GP do Brasil (13 de novembro) e GP de Abu Dabi (dia 20 de novembro).
Como foi previsto pela previsão do tempo, a largada foi realizada debaixo de forte chuva. Leclerc, em segundo no grid, chegou a liderar por alguns metros, mas Verstappen insistiu e recuperou a ponta na curva 3.
Com a pista muito molhada e um grande spray formado pelos carros, os acidentes foram se enumerado na parte de trás do pelotão. Sainz rodou sozinho e forçou a entrada do safety car. Zhou, Albon e Gasly também rodaram e a organização resolveu colocar o safety car em ação e na sequência deu bandeira vermelha paralisando a corrida na terceira volta, com Verstappen, Leclerc, Pérez, Ocon, Hamilton e Alonso nas seis primeiras colocações.
Todos os carros foram para os boxes e os pilotos se reuniram com o pessoas das equipes para analisaras condições climáticas e o que poderia ser feito nos automóveis. Já o público de 155 mil espectadores presentes em Suzuka continuou lotando as arquibancadas, apesar do aumento da intensidade da chuva.
Após 2h15, os carros voltaram à pista atrás do safety car. Com três voltas foi dada a relargada com a previsão de 40 minutos de prova. Uma volta depois os carros começaram a parar para trocar o pneu de chuça elo intermediário. Alonso, Ricciardo e Mick Schumacher ficaram com as primeiras colocações por uma volta, mas logo Verstappen, Leclerc e Pérez retomaram a liderança.
Sem disputa nas primeiras colocações, as atenções ficaram para o desempenho de Russell, com a Mercedes, com belas ultrapassagens sobre Tsunoda, Norris e Latifi, chegando à oitava colocação. Hamilton não teve potência, principalmente nas retas, e não conseguiu superar a Alpine de Ocon, o quarto colocado.
Restando menos de sete minutos para o encerramento da prova, Pérez encostou em Leclerc na briga pelo segundo lugar na prova e no campeonato. Verstappen, com 16 segundos de vantagem, não tinha rival na corrida.
Na última curva, Leclerc errou e passou direto, mas conseguiu ficar à frente de Pérez, mas acabou punido e perdeu a segunda colocação para o mexicano.

Confira o resultado do GP do Japão

  • 1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 3h01min44s004, 28 voltas
  • 2º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 27s066
  • 3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 31s763
  • 4º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 39,685
  • 5º - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes), 40s326
  • 6º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), 46s358
  • 7º - Fernando Alonso (ESP/Alpine), 46s369
  • 8º - George Rusell (GBR/Mercedes), 47s661
  • 9º - Nicholas Latifi (CAN/Williams), 1min10s143
  • 10º - Lando Norris (GBR/McLaren), 1min10s782
  • 11º - Daniel Ricciardo (AUS/Mclaren), 1min12s877
  • 12º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min13s904
  • 13º - Yuki Tsunoda (JAP/Alphatauri), 1min15s599
  • 14º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min26s016
  • 15º - Valtteri Bottas ((FIN/Alfa Romeo), 1min26s496
  • 16º - Zhou Guanyu (CHN)/Alfa Romeo), 1min27s043
  • 17º - Pierre Gasly (FRA/Alphatauri), 1min28s091
  • 18º - Mick Schumacher (ALE/Haas), 1min32s523
Não completaram a prova: Carlos Sainz (ESP/Ferrari) e Alexander Albon (TAI/Williams).M

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