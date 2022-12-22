Dicas de especialista para arrasar na maquiagem de Natal

Maquiagem e Natal Crédito: Shutterstock

Presente para o amigo secreto, prato para a ceia, decoração e roupa. Se tudo isso estiver marcado como 'concluído' em sua lista para a noite de Natal, HZ te alerta para mais uma tarefa: a maquiagem. Se o look já foi decidido e agora precisa de um conselho do que usar de make na data natalina, voilà!

Embora seja uma das épocas mais movimentadas do ano, o feriado traz mensagens de serenidade, leveza e harmonia. De acordo com a maquiadora Natália Albuquerque, do Studio Walace Menezes, o Natal pede uma maquiagem que o represente, ressaltando o aconchego intrínseco à data. "Geralmente é festejado na sala [o Natal] de casa com pessoas próximas, logo, pede uma make mais leve, com a pele iluminada e, no olho, uma sombra leve com bastante máscara de cílios", recomenda.

Maquiagem serena para o Natal Crédito: Instagram/@nataliaalbuq_makeup

"Em casa, sempre optamos por uma pele leve e iluminada, o olho com sombras neutras e bastante máscara de cílios. Se a ousadia te pegar, vale até um batom vermelho para entrar em clima natalino!"

A maquiagem pode até ser mais simples, mas não dispensa o famoso glow up. "O brilho é sempre bem-vindo desde que seja na medida certa", alerta Natália. Então, cuidado: ouse, mas ouse lembrando que, para o momento natalino, talvez o ideal seja usar o dito popular que menos é mais.

Para aqueles que não irão passar a noite estrelada no sofá de casa, mas sim em um evento, as dicas permanecem. Entretanto, há uma leve variação na quantidade de maquiagem aplicada, exemplifica Natália. "Existe uma diferença em relação a quantidade de produto, e escolhas de tons. [...] Em festas, podemos investir em uma pele mais elaborada, com contornos, mais brilho no olho e sombras coloridas", afirma a profissional.

Seguindo as dicas da profissional, fomos atrás das blogueiras de moda que trazem tutoriais que vão ajudar a colocar as dicas citadas em prática. Confira abaixo.

1 - Rápida e sem cílios postiços

2 - Rápida e apostando no glow

3 - Apostando no batom vermelho

4 - Leve e com pele iluminada