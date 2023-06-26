Meia-calça: saiba combinar a peça nos looks de inverno

É hora de tirar a meia-calça do armário Crédito: Shutterstock

Elas são nossas amigas há décadas, sempre saindo do armário nos invernos. Se reinventando e trazendo novas possibilidades para os nossos looks, as meias-calças são uma ótima opção para sairmos do tradicional jeans nos dias frios. Elas ficam lindas com saias, vestidos e shorts.

Das tradicionais em cores nudes e pretas até as coloridas, desenhadas e bordadas, elas contam com um universo de opções e, certamente, você vai encontrar alguma que se encaixe no seu estilo.

CLÁSSICAS

As meias pretas são curinga para os looks no inverno

Sejam transparentes ou opacas, elas podem ser usadas com peças em couro, jeans e tecido

Uma dica é usar por baixo de vestidos em modelagem reta ou evasê.

A meia preta clássica é bastante versátil, acompanhando looks com botas, coturnos e mocassims

Aproveite pra usar com casacos, pashminas e com xadrez. Monte sua sobreposição e deixe a meia ser a coadjuvante.

Uma dica importante: usar o calçado da mesma cor da meia , sempre dará a ideia de continuidade. Isso alonga e é uma ótima dica pra quem é baixinha.



DESENHADAS

Fazem toda a diferença na produção

Se você é romântica, pode aderir ao estilo lady like e arrasar com peças bem amplas e rodadas coordenando com a meia em poá, corações, listradas e até com desenhos como gatinhos.

Ela também fica super legal com short jeans, camiseta e botinha.

Pra quem gosta de um look mais street e jovem, também pode apostar na meia com saias mais curtas, shorts , e usar com coturnos ou tênis.

Uma outra ideia pra aderir essa tendência, é usar um total black e deixar a meia desenhada ser a estrela da produção.

COLORIDAS

Estamos falando para as meninas que gostam de looks fashionista aqui. Das que saem do óbvio e se arriscam numa produção mais vibrante e colorida.



Essa meia pode ser a substituta daquela calça colorida que você adora

Coordene com outras peças coloridas no armário ou, se preferir, equilibre com o off, bege ou preto.

Então é isso! Meias podem virar seu novo vício nesse inverno e vale a pena tentar. Espero que tenham gostado e se inspirado.