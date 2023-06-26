Meia-calça: saiba combinar a peça nos looks de inverno

Elas são nossas amigas há décadas, sempre saindo do armário nos invernos. Se reinventando e trazendo novas possibilidades para os nossos looks, as meias-calças são uma ótima opção para sairmos do tradicional jeans nos dias frios. Elas ficam lindas com saias, vestidos e shorts.
Das tradicionais em cores nudes e pretas até as coloridas, desenhadas e bordadas, elas contam com um universo de opções e, certamente, você vai encontrar alguma que se encaixe no seu estilo.
CLÁSSICAS
- As meias pretas são curinga para os looks no inverno
- Sejam transparentes ou opacas, elas podem ser usadas com peças em couro, jeans e tecido
- Uma dica é usar por baixo de vestidos em modelagem reta ou evasê.
- A meia preta clássica é bastante versátil, acompanhando looks com botas, coturnos e mocassims
- Aproveite pra usar com casacos, pashminas e com xadrez. Monte sua sobreposição e deixe a meia ser a coadjuvante.
Uma dica importante: usar o calçado da mesma cor da meia , sempre dará a ideia de continuidade. Isso alonga e é uma ótima dica pra quem é baixinha.
DESENHADAS
- Fazem toda a diferença na produção
- Se você é romântica, pode aderir ao estilo lady like e arrasar com peças bem amplas e rodadas coordenando com a meia em poá, corações, listradas e até com desenhos como gatinhos.
- Ela também fica super legal com short jeans, camiseta e botinha.
- Pra quem gosta de um look mais street e jovem, também pode apostar na meia com saias mais curtas, shorts , e usar com coturnos ou tênis.
- Uma outra ideia pra aderir essa tendência, é usar um total black e deixar a meia desenhada ser a estrela da produção.
COLORIDAS
Estamos falando para as meninas que gostam de looks fashionista aqui. Das que saem do óbvio e se arriscam numa produção mais vibrante e colorida.
- Essa meia pode ser a substituta daquela calça colorida que você adora
- Coordene com outras peças coloridas no armário ou, se preferir, equilibre com o off, bege ou preto.
Então é isso! Meias podem virar seu novo vício nesse inverno e vale a pena tentar. Espero que tenham gostado e se inspirado.
Até a próxima semana!