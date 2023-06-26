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Moda

Meia-calça: saiba combinar a peça nos looks de inverno

Das tradicionais em cores nudes e pretas até as coloridas, desenhadas e bordadas, elas contam com um universo de opções

Públicado em 

26 jun 2023 às 14:42
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Meia-calça no inverno, mochila, coturno
É hora de tirar a meia-calça do armário Crédito: Shutterstock
Elas são nossas amigas há décadas, sempre saindo do armário nos invernos. Se reinventando e trazendo novas possibilidades para os nossos looks, as meias-calças são uma ótima opção para sairmos do tradicional jeans nos dias frios. Elas ficam lindas com saias, vestidos e shorts.
Das tradicionais em cores nudes e pretas até as coloridas, desenhadas e bordadas, elas contam com um universo de opções e, certamente, você vai encontrar alguma que se encaixe no seu estilo.

CLÁSSICAS

  • As meias pretas são curinga para os looks no inverno
  • Sejam transparentes ou opacas, elas podem ser usadas com peças em couro, jeans e tecido
  • Uma dica é usar por baixo de vestidos em modelagem reta ou evasê.
  • A meia preta clássica é bastante versátil, acompanhando looks com botas, coturnos e mocassims
  • Aproveite pra usar com casacos, pashminas e com xadrez. Monte sua sobreposição e deixe a meia ser a coadjuvante.
Uma dica importante: usar o calçado da mesma cor da meia , sempre dará a ideia de continuidade. Isso alonga e é uma ótima dica pra quem é baixinha.

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DESENHADAS

  • Fazem toda a diferença na produção
  • Se você é romântica, pode aderir ao estilo lady like e arrasar com peças bem amplas e rodadas coordenando com a meia em poá, corações, listradas e até com desenhos como gatinhos.
  • Ela também fica super legal com short jeans, camiseta e botinha.
  • Pra quem gosta de um look mais street e jovem, também pode apostar na meia com saias mais curtas, shorts , e usar com coturnos ou tênis.
  • Uma outra ideia pra aderir essa tendência, é usar um total black e deixar a meia desenhada ser a estrela da produção.

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COLORIDAS

Estamos falando para as meninas que gostam de looks fashionista aqui. Das que saem do óbvio e se arriscam numa produção mais vibrante e colorida.
  • Essa meia pode ser a substituta daquela calça colorida que você adora
  • Coordene com outras peças coloridas no armário ou, se preferir, equilibre com o off, bege ou preto.
Então é isso! Meias podem virar seu novo vício nesse inverno e vale a pena tentar. Espero que tenham gostado e se inspirado.
Até a próxima semana!

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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