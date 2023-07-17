Maxipull é a peça mais versátil e estilosa do inverno; veja looks

Maxipull na versão vestido cai bem com botinha Crédito: Arquivo pessoal

Hoje vou falar de uma peça queridinha por mim, o maxipull. Ele é sem dúvida o maior sinônimo de versatilidade e conforto quando o assunto são looks de inverno.

Mas, afinal, o que é um maxipull?

O maxipull é um blusão amplo com tramas em tricô ou linha. A peça pode ser de gola alta ou não, e pode aparecer em versão blusa ou até vestidinho.

E a ideia da peça é exatamente essa, a de poder brincar com sua modelagem e montar vários estilos diferentes e fashionistas.

Mas como montar looks com maxipull? Isso vai depender do que você quer para o dia.

Se você quiser algo na pegada comfy, bem confortável, o maxipull pode ser usado com shortinho, tênis e uma bolsinha lateral.

Peça solta proporciona looks superconfortáveis Crédito: Arquivo pessoal

Ele também funciona todo solto com coturno ou botinha. Meia calça cai superbem nessa produção e você pode criar looks monocromáticos com uma pitada de luz nos acessórios - uma corrente por exemplo.

Para looks mais fortes e fashionistas, sugiro usar o maxipull com meia, bota de cano alto e um cinto marcando a cintura. Por baixo, você pode usar uma saia ou um short em couro. Fica um arraso!

Outra ideia bem legal é aproveitar para usar um maxicolete por cima da peça. A produção fica fashionista e ao mesmo tempo bastante confortável, além de simples de montar. É trabalho zero, só jogar e sair.

Experimente usar também a peça pura com uma botinha e uma pashmina pra finalizar a produção com sucesso.

Minha dica é começar pelas peças lisas, sem muitas tramas, como as de linha, por exemplo. Elas vão te possibilitar muitas produções diferentes sem medo de errar.

Quanto às cores, você pode apostar de início em preta e off white, aí vai se apaixonando e adquirindo várias cores lindas depois! Vira um vício, acredite .