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Moda

Maxipull é a peça mais versátil e estilosa do inverno; veja looks

Sinônimo de conforto quando se fala em roupas para a estação fria, o blusão de modelagem ampla é feito com tramas em tricô ou linha

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 17:29

Publicado em 

17 jul 2023 às 17:29
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Karla Furlan veste maxipull
Maxipull na versão vestido cai bem com botinha Crédito: Arquivo pessoal
Hoje vou falar de uma peça queridinha por mim, o maxipull. Ele é sem dúvida o maior sinônimo de versatilidade e conforto quando o assunto são looks de inverno.
Mas, afinal, o que é um maxipull?
O maxipull é um blusão amplo com tramas em tricô ou linha. A peça pode ser de gola alta ou não, e pode aparecer em versão blusa ou até vestidinho.
E a ideia da peça é exatamente essa, a de poder brincar com sua modelagem e montar vários estilos diferentes e fashionistas.
Mas como montar looks com maxipull? Isso vai depender do que você quer para o dia.
Se você quiser algo na pegada comfy, bem confortável, o maxipull pode ser usado com shortinho, tênis e uma bolsinha lateral.
Karla Furlan veste maxipull
Peça solta proporciona looks superconfortáveis Crédito: Arquivo pessoal
Ele também funciona todo solto com coturno ou botinha. Meia calça cai superbem nessa produção e você pode criar looks monocromáticos com uma pitada de luz nos acessórios - uma corrente por exemplo.
Para looks mais fortes e fashionistas, sugiro usar o maxipull com meia, bota de cano alto e um cinto marcando a cintura. Por baixo, você pode usar uma saia ou um short em couro. Fica um arraso!
Outra ideia bem legal é aproveitar para usar um maxicolete por cima da peça. A produção fica fashionista e ao mesmo tempo bastante confortável, além de simples de montar. É trabalho zero, só jogar e sair.
Experimente usar também a peça pura com uma botinha e uma pashmina pra finalizar a produção com sucesso.
Minha dica é começar pelas peças lisas, sem muitas tramas, como as de linha, por exemplo. Elas vão te possibilitar muitas produções diferentes sem medo de errar.
Quanto às cores, você pode apostar de início em preta e off white, aí vai se apaixonando e adquirindo várias cores lindas depois! Vira um vício, acredite .
Pronto. Agora você pode já pode chegar na sua loja preferida e pedir um maxipull lindo e estiloso. Sucesso e arrase nas produções!

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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