Quando não usar a cor preta nas suas produções

Uma das frases mais ouvidas no meio fashion é: "preto combina com tudo". Mas esta não é uma certeza para todos. Entre algumas consultoras, a cor pode até destruir uma produção inteira.
Vamos começar explicando que o preto é uma cor acromática. Por este motivo, não tem harmonia com os tons coloridos e suaves, mas encaixa perfeitamente com tons neutros como o branco, o cinza e o bege.
QUANDO NÃO USAR O PRETO?
- Em looks candy colors: definitivamente o preto não vai harmonizar com essa paleta. Ele vai pesar a produção e chamar atenção para ele mesmo, deixando todo look sem evidência. Prefira os tons pastéis para acompanhar a produção.
- Em looks coloridos: quando escolher usar uma produção multicolorida não coordene com o preto. Nem nas peças de base, nem nos acessórios. No lugar do preto, escolha tons neutros de bege ou nude.
- Quando o preto for uma opção isolada: por exemplo, uma calça rosa, uma blusa branca e o sapato preto! É uma combinação que não vai se encaixar. Afinal, o preto não pode estar sozinho na produção colorida. Ele só pode estar sozinho se coordenado a um look monocromático com tons pretos em outros pontos, numa produção com base neutra, como o off bege, ou em tons mais escuros.
QUANDO ESCOLHER O PRETO?
- Quando usar tons mais escuros como o azul marinho, marsala, mostarda e verde militar. O preto sempre vai encaixar super bem com essas cores.
- Em estampas que contenham elementos também no preto. Isso é super importante. Estampas com cores mais escuras vão coordenar com o preto com facilidade. Já estampas claras e com tons mais suaves escolha os neutros mais claros também.
- Quando usar algum elemento preto na produção : Por exemplo, um look em tons mais escuros e um cinto preto, coordene com a bolsa preta.
- Uma dica da consultora: quando for investir em um calçado ou uma bolsa com o intuito de fazer dele um coringa no armário, opte pelo bege. Ele é básico e combina com absolutamente tudo. Tanto em roupas como nos acessórios.
- Isso também vale para peças de roupas. Escolha blusas brancas, off ou bege no lugar de blusas pretas. Elas vão facilitar muito a sua vida nas produções do dia a dia.
Espero que tenham gostado e anotado as dicas. Um beijo e até a próxima semana.