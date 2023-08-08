Quando não usar a cor preta nas suas produções

Nem tudo combina com o preto Crédito: Shutterstock

Uma das frases mais ouvidas no meio fashion é: "preto combina com tudo". Mas esta não é uma certeza para todos. Entre algumas consultoras, a cor pode até destruir uma produção inteira.

Vamos começar explicando que o preto é uma cor acromática. Por este motivo, não tem harmonia com os tons coloridos e suaves, mas encaixa perfeitamente com tons neutros como o branco, o cinza e o bege.

QUANDO NÃO USAR O PRETO?

Em looks candy colors: definitivamente o preto não vai harmonizar com essa paleta. Ele vai pesar a produção e chamar atenção para ele mesmo, deixando todo look sem evidência. Prefira os tons pastéis para acompanhar a produção.

Em looks coloridos: quando escolher usar uma produção multicolorida não coordene com o preto. Nem nas peças de base, nem nos acessórios. No lugar do preto, escolha tons neutros de bege ou nude.

Quando o preto for uma opção isolada: por exemplo, uma calça rosa, uma blusa branca e o sapato preto! É uma combinação que não vai se encaixar. Afinal, o preto não pode estar sozinho na produção colorida. Ele só pode estar sozinho se coordenado a um look monocromático com tons pretos em outros pontos, numa produção com base neutra, como o off bege, ou em tons mais escuros.

QUANDO ESCOLHER O PRETO?

Quando usar tons mais escuros como o azul marinho, marsala, mostarda e verde militar. O preto sempre vai encaixar super bem com essas cores.

Em estampas que contenham elementos também no preto. Isso é super importante. Estampas com cores mais escuras vão coordenar com o preto com facilidade. Já estampas claras e com tons mais suaves escolha os neutros mais claros também.



Quando usar algum elemento preto na produção : Por exemplo, um look em tons mais escuros e um cinto preto, coordene com a bolsa preta.



Uma dica da consultora: quando for investir em um calçado ou uma bolsa com o intuito de fazer dele um coringa no armário, opte pelo bege. Ele é básico e combina com absolutamente tudo. Tanto em roupas como nos acessórios.

Isso também vale para peças de roupas. Escolha blusas brancas, off ou bege no lugar de blusas pretas. Elas vão facilitar muito a sua vida nas produções do dia a dia.