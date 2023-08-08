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Moda

Quando não usar a cor preta nas suas produções

Desmistificando a máxima de que a cor preta combina com tudo, trazemos alguns casos em que isto não acontece

Públicado em 

08 ago 2023 às 17:04
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Moda, look preto
Nem tudo combina com o preto Crédito: Shutterstock
Uma das frases mais ouvidas no meio fashion é: "preto combina com tudo". Mas esta não é uma certeza para todos. Entre algumas consultoras, a cor pode até destruir uma produção inteira.  
Vamos começar explicando que o preto é uma cor acromática. Por este motivo, não tem harmonia com os tons coloridos e suaves, mas encaixa perfeitamente com tons neutros como o branco, o cinza e o bege.

QUANDO NÃO USAR O PRETO?

  • Em looks candy colors: definitivamente o preto não vai harmonizar com essa paleta. Ele vai pesar a produção e chamar atenção para ele mesmo, deixando todo look sem evidência. Prefira os tons pastéis para acompanhar a produção.
  • Em looks coloridos: quando escolher usar uma produção multicolorida não coordene com o preto. Nem nas peças de base, nem nos acessórios. No lugar do preto, escolha tons neutros de bege ou nude.
  • Quando o preto for uma opção isolada: por exemplo, uma calça rosa, uma blusa branca e o sapato preto! É uma combinação que não vai se encaixar. Afinal, o preto não pode estar sozinho na produção colorida. Ele só pode estar sozinho se coordenado a um look monocromático com tons pretos em outros pontos, numa produção com base neutra, como o off bege, ou em tons mais escuros.

QUANDO ESCOLHER O PRETO?

  • Quando usar tons mais escuros como o azul marinho, marsala, mostarda e verde militar. O preto sempre vai encaixar super bem com essas cores.
  • Em estampas que contenham elementos também no preto. Isso é super importante. Estampas com cores mais escuras vão coordenar com o preto com facilidade. Já estampas claras e com tons mais suaves escolha os neutros mais claros também.
  • Quando usar algum elemento preto na produção : Por exemplo, um look em tons mais escuros e um cinto preto, coordene com a bolsa preta.
  • Uma dica da consultora: quando for investir em um calçado ou uma bolsa com o intuito de fazer dele um coringa no armário, opte pelo bege. Ele é básico e combina com absolutamente tudo. Tanto em roupas como nos acessórios.
  • Isso também vale para peças de roupas. Escolha blusas brancas, off ou bege no lugar de blusas pretas. Elas vão facilitar muito a sua vida nas produções do dia a dia.
Espero que tenham gostado e anotado as dicas. Um beijo e até a próxima semana.

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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