Lipedema: veja quais são os principais sinais e como é o tratamento

O lipedema é uma doença crônica que se caracteriza pelo depósito desproporcional de gordura nas pernas e braços, e ocasiona dores nos membros afetados Crédito: Freepik

O lipedema é uma doença crônica que se caracteriza pelo depósito desproporcional de gordura nas pernas e braços, e ocasiona dores nos membros afetados. A condição crônica ainda tem um diagnóstico desafiador.

Reconhecida em 2022 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com uma Classificação Internacional de Doenças (CID), a enfermidade é uma condição inflamatória crônica com origens genéticas e desencadeada por fatores hormonais, como a primeira menstruação, gravidez e a menopausa.

“Uma das principais características da doença é o acúmulo anormal de gordura em regiões específicas do corpo, como pernas, braços, joelhos e coxas, como se a mulher tivesse dois corpos em um”, explica a endocrinologista Lusanere Cruz, do Instituto Lipelife.

Estima-se que uma em cada dez mulheres tenha a doença no mundo, convivem provavelmente com o lipedema e não sabem, segundo dados da Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). O lipedema, ainda hoje, é um problema pouco conhecido pela população e até mesmo pelos médicos, o que atrapalha o diagnóstico e tratamento.

“Frequentemente, a paciente com lipedema passa a vida como uma ‘falsa magra’, isto é, magra da cintura para cima, mas com pernas grossas. Muitas vezes, acredita que esse é o padrão de corpo familiar, já que o lipedema realmente pode afetar várias mulheres da família, então não pensa que pode ser um problema”, explica a cirurgiã vascular Aline Lamaita. A crença de que se trata de um quadro de celulite, obesidade ou então retenção de líquido é outro motivo que leva pacientes a demorarem para buscar auxílio médico.

A endocrinologista Lusanere Cruz destaca que o diagnóstico é clínico, realizado por meio do histórico de saúde da paciente e do exame físico.

Lusanere Cruz destaca que o diagnóstico é clínico, realizado por meio do histórico de saúde da paciente e do exame físico Crédito: Divulgação Família Travezani

"Embora outros exames possam ser solicitados para auxiliar na avaliação da gravidade e do grau de inflamação, como ecodoppler, DEXA (avaliação corporal completa), ressonância e bioimpedância. No entanto, o diagnóstico clínico é fundamental" Lusanere Cruz - Endocrinologista

CLASSIFICAÇÃO DO LIPEDEMA

Segundo o cirurgião vascular Mauro de Andrade, da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP), a doença evolui em cinco estágios, iniciando pela região pélvica, quadris, nádegas, coxas e pernas, com possibilidade de acometer o sistema linfático. “Não é muito claro o mecanismo exato desta lesão linfática. Também, devido ao mau funcionamento da musculatura da perna, pela restrição física provocada pelo lipedema, o sistema venoso dos membros inferiores também pode apresentar função inadequada”.

O lipedema pode ser classificado em cinco tipos diferentes, dependendo da localização:

Tipo I: acometimento do umbigo até os quadris;





acometimento do umbigo até os quadris; Tipo II: acometimento até os joelhos, com presença de tecido gorduroso na parte lateral e inferior dos joelhos;





acometimento até os joelhos, com presença de tecido gorduroso na parte lateral e inferior dos joelhos; Tipo III: acometimento até os tornozelos, com formação de um “manguito” de gordura logo acima dos pés;





acometimento até os tornozelos, com formação de um “manguito” de gordura logo acima dos pés; Tipo IV: acometimento dos braços, frequentemente associado aos tipos II e III;





acometimento dos braços, frequentemente associado aos tipos II e III; Tipo V: apenas do joelho para baixo.

A doença também é classificada em quatro estágios, considerando a gravidade da condição. São eles:

Estágio 1: superfície da pele normal, aumento da gordura no tecido subcutâneo e presença de nódulos ou bolinhas de gordura, assemelhando-se a pérolas sob a pele.





superfície da pele normal, aumento da gordura no tecido subcutâneo e presença de nódulos ou bolinhas de gordura, assemelhando-se a pérolas sob a pele. Estágio 2: pele irregular, um pouco mais flácida do que o esperado para a idade, com aspecto de celulite e nódulos palpáveis maiores.





pele irregular, um pouco mais flácida do que o esperado para a idade, com aspecto de celulite e nódulos palpáveis maiores. Estágio 3: pele significativamente mais flácida, com dobras de pele, dificultando a locomoção. Além dos nódulos, podem ser palpadas áreas de fibrose, semelhantes a cicatrizes causadas pela inflamação crônica.





pele significativamente mais flácida, com dobras de pele, dificultando a locomoção. Além dos nódulos, podem ser palpadas áreas de fibrose, semelhantes a cicatrizes causadas pela inflamação crônica. Estágio 4: todas as alterações descritas no estágio 3, além do comprometimento do sistema linfático. O linfedema pode ocorrer em qualquer estágio, mas é mais comum a partir do estágio 3, conhecido como lipo-linfedema, ou no estágio 4.

TRATAMENTO

O tratamento do lipedema é dividido em dois pilares principais: o conservador e o cirúrgico. O primeiro inclui uma dieta balanceada e personalizada, com a exclusão de alimentos inflamatórios. A nutricionista Thamires Pralon Favato destaca que o consumo de alimentos ultraprocessados, frituras e com alto teor de açúcar e sódio pode agravar os sintomas do lipedema.

Outras abordagens do tratamento conservador incluem atividades físicas de baixo impacto, especialmente atividades aquáticas, drenagem linfática manual, terapia compressiva, eletroterapia, pilates e orientação sobre o uso adequado de meias de compressão, todas sob a supervisão de especialistas.

“A fisioterapia auxilia na redução do processo inflamatório, reabilitando o sistema linfático. Controla a dor, atuando nas alterações articulares e biomecânica, que muitas pacientes apresentam em decorrência da frouxidão ligamentar e sobrecarga das articulações, o que pode até dificultar o caminhar e as atividades do dia a dia”, explica a fisioterapeuta Larissa Musso.

Além disso, o acompanhamento com o angiologista e cirurgião vascular é essencial, pois pode haver comprometimento do sistema venoso concomitante à doença, bem como do sistema linfático.

O tratamento cirúrgico é indicado quando não há uma resposta completa ao tratamento conservador, há comprometimento da mobilidade da paciente e para evitar a progressão dos sintomas para estágios mais graves. A cirurgiã plástica Patricia Lyra explica que o procedimento cirúrgico pode ser realizado em etapas, com intervalos de meses entre elas, e utiliza um laser para torná-lo menos invasivo, facilitando a lipoaspiração em áreas com fibroses e retrações.

Saiba como identificar os sintomas:

Corpo desproporcional, com a parte inferior maior que a superior.





Dores locais.





Peso nas pernas.





Inchaço.





Hematomas.





Dificuldade para subir escadas e/ou andar.





Dificuldades e desconforto ao usar calças.





Falta de resultados com a inserção de dietas e exercícios físicos.

Por não haver cura, o tratamento é feito visando aliviar os sintomas, evitar agravamentos e trazer mais qualidade de vida. Uma das recomendações é o uso das meias de compressão. “Parte dos pacientes reluta em utilizá-las por experiências prévias malsucedidas devido a prescrições inadequadas”, diz Mauro Andrade.

O médico explica que as meias normalmente usadas para o tratamento de edemas de membros inferiores (em doenças venosas não avançadas, por exemplo) são meias tecidas com malhas circulares. "Em pacientes com lipedema, o uso recomendado – aliado ao acompanhamento médico – é de meias elásticas com baixo estiramento (menor elasticidade), obtidas quando o material da fabricação é a malha plana. É um tipo de tecido menos extensível, mais robusto, confortável e se adapta melhor ao formato do membro afetado”, esclarece Mauro Andrade.