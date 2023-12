Médica dá dicas para refrescar bebês e recém-nascidos no calor

Hidratação, alimentação, tipo de roupa e ventilação são alguns pontos de atenção, de acordo com a pediatra Isadora Vencioneck

A estação mais quente do ano ainda nem chegou oficialmente e os termômetros em todo o país já estão marcando recordes de temperatura. Com ondas de calor cada vez mais intensas e efeitos climáticos agravados por fenômenos como o El Niño, cuidados com a saúde se mostram indispensáveis.

"O recém-nascido está com calor quando está irritado, com brotoejas, suado demais. Ficar com as mãozinhas fechadas e firmes é um outro sinal. O que a gente faz para refrescar? Veste com o mínimo de roupinha possível, coloca o ambiente na temperatura adequada, alimenta corretamente e reforça a hidratação", detalha a médica, que dá outras dicas abaixo.