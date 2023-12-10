Médica dá dicas para refrescar bebês e recém-nascidos no calor

1

Reforce a hidratação

Oferecer água com mais frequência ajuda a garantir que o bebê esteja sempre hidratado. Para as mães que amamentam, a dica é que a amamentação seja em livre demanda. "O leite materno vai servir não só pra suprir o bebê mas também para hidratá-lo. É importante lembrar que, quanto mais amamentar, mais essa mãe vai precisar beber água", acrescentou a pediatra.

2

Dê mais banhos

Nem só para deixar o bebê cheirosinho serve o banho. Dar mais banhos ao dia também ajuda a equilibrar a temperatura corporal do pequeno. "Para maiores de seis meses, aconselho a deixar uma piscina de plástico em casa. É uma forma de dar mais banhos, mas que deve ser feita com a supervisão total dos pais", diz.

3

Vista com roupas mais leves

Optar por roupas leves — ou pelo mínimo de roupa possível — também é essencial. Isso melhora a ventilação e evita que a temperatura do corpo da criança aumente. "Só camisetinha, body e fralda é o ideal", afirma.

4

Ofereça alimentação equilibrada

Para os bebês que estão em introdução alimentar ou já comem, a dica é oferecer frutas. As ricas em água, como melancia, alimentam e ajudam na hidratação. Para os bebês maiores de quatro meses, uma forma de inovar na alimentação é oferecer picolé de leite materno.

5

Passeie em horários específicos

Passear é bom, mas com o sol quente a dica é evitar passear entre 10h e 16h. O ideal é sempre antes das 10h ou só depois das 16h. "Caso seja muito necessário, leve um guarda-chuva para tampar o bebê e impedir que o sol bata diretamente nele", instrui a pediatra.

6

Mantenha o ambiente fresco

Fora os cuidados com a vestimenta e a alimentação, manter a casa fresca para o bebê também é essencial para que ele não sofra com as consequências do calor. "O ar-condicionado deve estar entre 22º e 24º, e o ventilador pode ser utilizado caso esteja limpo".

7

Use proteção solar