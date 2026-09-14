Caso Moraes-Vorcaro: o que está em jogo no STF e quem fala primeiro na sessão

Constitucionalistas ouvidas pela BBC News Brasil veem a maioria dos ministros divididos em duas alas. De um lado, Moraes teria o apoio de Flávio Dino, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin — são ministros que estiveram firmemente ao seu lado, por exemplo, nos emblemáticos julgamentos que culminaram na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.