Vitória vai ganhar novo voo para Porto Seguro durante o verão

Vitória vai ganhar novo voo direto durante o verão para Porto Seguro, na Bahia. A ponte aérea Aeroporto Internacional de Porto Seguro-Aeroporto Eurico Aguiar Salles vai funcionar três vezes por semana de madrugada. A rota será feita pela Azul Linhas Aéreas.
Do dia 21 de dezembro ao dia 2 de fevereiro, toda segunda, quinta e sábado um voo partirá de Vitória às 01h10 com destino Porto Seguro. Já o voo de Porto Seguro sairá às 3h55 da cidade baiana.
As viagens serão realizadas por jatos da Embraer, que comportam até 118 assentos. As passagens para a rota já estão sendo comercializadas pela companhia.
Veja os horários da rota Vitória-Porto Seguro
Saindo de Vitória
Saída: 1h10 / Chegada: 2h15
Saindo de Porto Seguro
Saída: 3h55 / Chegada: 5h