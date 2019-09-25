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Aviação

Vitória vai ganhar novo voo para Porto Seguro durante o verão

Voos serão realizados três vezes por semana e de madrugada entre o dia 21 de dezembro e dia 2 de fevereiro

Publicado em 

25 set 2019 às 14:27

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 14:27

Azul Linhas Aéreas vai operar nova rota de voo do Espírito Santo para Bahia Crédito: Divulgação
Vitória vai ganhar novo voo direto durante o verão para Porto Seguro, na Bahia. A ponte aérea Aeroporto Internacional de Porto Seguro-Aeroporto Eurico Aguiar Salles vai funcionar três vezes por semana de madrugada. A rota será feita pela Azul Linhas Aéreas.
> Vitória vai ganhar novos voos diretos para o Santos Dumont, no Rio
Do dia 21 de dezembro ao dia 2 de fevereiro, toda segunda, quinta e sábado um voo partirá de Vitória às 01h10 com destino Porto Seguro. Já o voo de Porto Seguro sairá às 3h55 da cidade baiana. 
As viagens serão realizadas por jatos da Embraer, que comportam até 118 assentos. As passagens para a rota já estão sendo comercializadas pela companhia.
Veja os horários da rota Vitória-Porto Seguro
Saindo de Vitória
Saída: 1h10 / Chegada: 2h15
Saindo de Porto Seguro
Saída: 3h55 / Chegada: 5h

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