Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sob nova direção

Veja o que muda com a troca de comando no Aeroporto de Vitória

Aeroporto passa a ser administrado pela empresa Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A. (ASeB), subsidiária da suíça Zurich, nesta sexta-feira (03).  Entre as mudanças está a troca das plotagens e o novo site para busca dos horários dos voos

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 18:02
Gestão do Aeroporto é privada. Intervenções de retirada da marca Infraero e trocando pela da concessionária Crédito: Fernando Madeira
O início deste novo ano marca mais do que a mudança de 2019 para 2020 no Espírito Santo. A partir desta sexta-feira (03), uma das estruturas queridinhas dos capixabas, o Aeroporto Eurico Aguiar Salles, passará a ser comandada pela companhia Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A. (ASeB), subsidiária da suíça Zurich Airport Latin America. As mudanças na estrutura começaram já no primeiro dia útil do ano, esta quinta-feira (02), com a troca do letreiro na fachada do aeroporto.
Agora, quem passar pelo local vai perceber uma nova imagem fixada na frente do Aeroporto de Vitória. A logo da nova administradora substitui a da Infraero. Além disso, toda a sinalização do local está sendo refeita, mudando os painéis que tinham o nome da Infraero, antiga administradora, para o da ASeB.

Veja Também

Governo assina convênio de R$ 30 milhões para obras do Aeroporto de Linhares

Infraero com os dias contados no comando do Aeroporto de Vitória

Confira as oportunidades para trabalhar no Aeroporto de Vitória

A troca oficial de comando acontecerá nesta sexta-feira (03), às 9 horas, em uma cerimônia no aeroporto capixaba, que reunirá lideranças do setor, autoridades e representantes de órgãos públicos. A transferência vai acontecer dez meses depois do leilão dos aeroportos de Vitória e de Macaé (RJ) à iniciativa privada. Na época, a Zurich deu um lance de R$ 437 milhões  um valor 830% maior do que o mínimo de R$ 46,9 milhões, que havia sido estabelecido pelo governo federal.
Entrada para a sala de embarque recebeu nova plotagem com a marca da ASeB Crédito: Fernando Madeira
De acordo com a assessoria de imprensa da ASeB, a companhia pretende trabalhar para que o aeroporto seja modelo de eficiência. O contrato de concessão foi assinado no dia 5 de setembro. Ela será a responsável pela administração dos aeroportos pelos próximos 30 anos. Neste período ela terá que investir R$ 590 milhões nos aeroportos de Vitória e Macaé, sendo a maior parte deste valor (R$ 302 milhões) nos cinco primeiros anos.

Veja Também

Bagagem extraviada, voo atrasado ou cancelado? Saiba seus direitos

Empresas aéreas obrigam passageiro a despachar bagagem de mão

A empresa irá operar toda a parte de pista, terminal de passageiros, aluguel de lojas e demais espaços dos aeroportos. Futuramente, as tarifas de embarque podem ser reajustadas. 
Outra mudança para os usuários é o local onde consultar os horários dos voos. Quem estava acostumado a olhar direto a página do Aeroporto de Vitória no site da Infraero precisará mudar a rotina, já que o novo endereço será o site da ASeB.  
Gestão do Aeroporto é privada. Intervenções de retirada da marca Infraero e trocando pela da concessionária Crédito: Fernando Madeira

INFRAERO CONTINUA NO AEROPORTO DE VITÓRIA

A Infraero, no entanto, disse em nota que ainda continuará "prestando os serviços destinados a apoiar e garantir segurança à navegação aérea em área de tráfego do Aeroporto de Vitória", e que permanece no comando da infraestrutura da torre de controle de tráfego aéreo do aeródromo.
Além disso, a Infraero também informou que dos empregados lotados no Aeroporto de Vitória, 29 foram cedidos para outros órgãos e 31 possuem portaria publicada, porém se apresentarão após o Plano de Transferência Operacional (PTO).
Antiga fachada do Aeroporto de Vitória, ainda com a logo da Infraero Crédito: Ricardo Medeiros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados