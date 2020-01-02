Veja o que muda com a troca de comando no Aeroporto de Vitória

O início deste novo ano marca mais do que a mudança de 2019 para 2020 no Espírito Santo. A partir desta sexta-feira (03), uma das estruturas queridinhas dos capixabas, o Aeroporto Eurico Aguiar Salles, passará a ser comandada pela companhia Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A. (ASeB), subsidiária da suíça Zurich Airport Latin America. As mudanças na estrutura começaram já no primeiro dia útil do ano, esta quinta-feira (02), com a troca do letreiro na fachada do aeroporto.
Agora, quem passar pelo local vai perceber uma nova imagem fixada na frente do Aeroporto de Vitória. A logo da nova administradora substitui a da Infraero. Além disso, toda a sinalização do local está sendo refeita, mudando os painéis que tinham o nome da Infraero, antiga administradora, para o da ASeB.
A troca oficial de comando acontecerá nesta sexta-feira (03), às 9 horas, em uma cerimônia no aeroporto capixaba, que reunirá lideranças do setor, autoridades e representantes de órgãos públicos. A transferência vai acontecer dez meses depois do leilão dos aeroportos de Vitória e de Macaé (RJ) à iniciativa privada. Na época, a Zurich deu um lance de R$ 437 milhões um valor 830% maior do que o mínimo de R$ 46,9 milhões, que havia sido estabelecido pelo governo federal.
De acordo com a assessoria de imprensa da ASeB, a companhia pretende trabalhar para que o aeroporto seja modelo de eficiência. O contrato de concessão foi assinado no dia 5 de setembro. Ela será a responsável pela administração dos aeroportos pelos próximos 30 anos. Neste período ela terá que investir R$ 590 milhões nos aeroportos de Vitória e Macaé, sendo a maior parte deste valor (R$ 302 milhões) nos cinco primeiros anos.
A empresa irá operar toda a parte de pista, terminal de passageiros, aluguel de lojas e demais espaços dos aeroportos. Futuramente, as tarifas de embarque podem ser reajustadas.
Outra mudança para os usuários é o local onde consultar os horários dos voos. Quem estava acostumado a olhar direto a página do Aeroporto de Vitória no site da Infraero precisará mudar a rotina, já que o novo endereço será o site da ASeB.
INFRAERO CONTINUA NO AEROPORTO DE VITÓRIA
A Infraero, no entanto, disse em nota que ainda continuará "prestando os serviços destinados a apoiar e garantir segurança à navegação aérea em área de tráfego do Aeroporto de Vitória", e que permanece no comando da infraestrutura da torre de controle de tráfego aéreo do aeródromo.
Além disso, a Infraero também informou que dos empregados lotados no Aeroporto de Vitória, 29 foram cedidos para outros órgãos e 31 possuem portaria publicada, porém se apresentarão após o Plano de Transferência Operacional (PTO).