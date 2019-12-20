Confira as oportunidades para trabalhar no Aeroporto de Vitória

A partir de janeiro Aeroporto de Vitória terá uma nova administração

As oportunidades estão disponíveis nas áreas comercial, engenharia, jurídica e operações aeroportuárias. A oferta é para quatro cargos.

A Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) em março deste ano e vai assumir a administração do Aeroporto Eurico Salles, a partir de janeiro de 2020.