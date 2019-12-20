Confira as oportunidades para trabalhar no Aeroporto de Vitória

A Aeroportos do Sudeste do Brasil, subsidiária da empresa suíça Zurich Airport, que vai administrar o Aeroporto de Vitória a partir de janeiro, está com novas vagas de emprego abertas em cargos de níveis médio e superior.
As oportunidades estão disponíveis nas áreas comercial, engenharia, jurídica e operações aeroportuárias. A oferta é para quatro cargos.
Os interessados podem fazer o cadastro no site jobs.kenoby.com.
A Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) em março deste ano e vai assumir a administração do Aeroporto Eurico Salles, a partir de janeiro de 2020.
Ao todo, juntando as unidades de Vitória e Macaé, a empresa vai contratar 150 profissionais.
CONFIRA AS VAGAS
- Comercial
- Coordenador real estate: Nível superior em Arquitetura e inglês fluente
- Engenharia
- Técnico em segurança do trabalho : Nível técnico completo em Técnico em Segurança do Trabalho e mínimo de 3 anos de experiência.
- Jurídico
- Advogado júnior : Nível superior em Direito, um ano de experiência e registro na OAB
- Operações Aeroportuárias
- Coordenador de operações de logística de cargas: Superior completo em Administração de Empresas, Comércio Exterior, Logística ou em áreas correlatas. ou correlata a comércio exterior e/ou logística.