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Quer emprego?

Confira as oportunidades para trabalhar no Aeroporto de Vitória

Oportunidades são para profissionais de níveis técnico e superior; algumas funções exigem experiência dos candidatos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 13:05

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 13:05

A partir de janeiro Aeroporto de Vitória terá uma nova administração Crédito: Fernando Madeira
A Aeroportos do Sudeste do Brasil, subsidiária da empresa suíça Zurich Airport, que vai administrar o Aeroporto de Vitória a partir de janeiro, está com novas vagas de emprego abertas em cargos de níveis médio e superior. 

> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA

As oportunidades estão disponíveis nas áreas comercial, engenharia, jurídica e operações aeroportuárias. A oferta é para quatro cargos. 
Os interessados podem fazer o cadastro no site  jobs.kenoby.com
A Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) em março deste ano e vai assumir a administração do Aeroporto Eurico Salles, a partir de janeiro de 2020.
Ao todo, juntando as unidades de Vitória e Macaé, a empresa vai contratar 150 profissionais.

CONFIRA AS VAGAS

  • Comercial
  • Coordenador real estate: Nível superior em Arquitetura e inglês fluente
  • Engenharia
  • Técnico em segurança do trabalho : Nível técnico completo em Técnico em Segurança do Trabalho e mínimo de 3 anos de experiência.
  • Jurídico
  • Advogado júnior : Nível superior em Direito, um ano de experiência e registro na OAB
  • Operações Aeroportuárias
  • Coordenador de operações de logística de cargas: Superior completo em Administração de Empresas, Comércio Exterior, Logística ou em áreas correlatas. ou correlata a comércio exterior e/ou logística.

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