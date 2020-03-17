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Coronavírus

Trabalhadores de shoppings no ES querem férias coletivas de 15 dias

Sindicato dos Comerciários enviou proposta para empresas pedindo ainda redução da jornada de trabalho provisoriamente e fechamento de comércios aos domingos

Publicado em 17 de Março de 2020 às 16:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 16:34
Shopping localizado na Serra: trabalhadores do setor propuseram férias coletivas Crédito: Arquivo
Em meio ao avanço do coronavírus e com vários setores da economia tomando medidas para evitar o contágio, os trabalhadores do comércio do Espírito Santo também estão propondo alterações na jornada de trabalho. Uma das ideias é dar férias coletivas para funcionários de lojas de shopping centers por pelo menos 15 dias, tendo em vista que o setor é um dos poucos onde o trabalho home office é totalmente inviável e que o movimento já está caindo drasticamente.
O Sindicato dos Comerciários enviou um documento nesta terça-feira (17) para a Federação do Comércio do Estado (Fecomércio-ES) com várias propostas de alterações na rotina de trabalhadores do setor no Estado.

OS PEDIDOS:

  • Férias coletivas de 15 dias a todos os empregados de shoppings a partir do dia 20 de março;
  • Jornada de trabalho exercida provisoriamente entre 9h e 20h (dividida em turnos) para empregados do comércio geral (fora dos shoppings) em dia de semana pelo período de 15 dias;
  • Proibição de funcionamento de lojas aos domingos  pelos próximos 90 dias;
  • Prorrogação de licença maternidade em 60 dias, para quem vai voltar nos próximos 90 dias;
  • Liberação de empresas gestantes até o controle da pandemia sem prejuízo no salário e benefícios;
  • Liberação dos pais de menores de 12 anos do trabalho. As horas irão para o banco de horas;
  • Disponibilização de álcool em gel e máscara.

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Veja o documento completo:

Arquivos & Anexos

Proposta Sindicato dos Comerciários - coronavírus

Tamanho do arquivo: 656kb
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FECOMÉRCIO

O presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, informou que recebeu as reivindicações e que os sindicatos patronais irão analisar os pedidos. Ele disse que nesta quarta (18) se reunirá com o departamento jurídico da entidade para avaliar as medidas.
"A gente tem uma preocupação no momento de manter o atendimento de forma segura e diferenciada, com mais cuidados de higiene, e mantermos os empregos. É uma coleção grande de reivindicações, que na atual conjuntura deve ser difícil atender todas, mas ainda não temos um posicionamento e vamos analisar", comentou.
José Lino destacou que o momento tem sido delicado para alguns tipos de comércio no Estado, sobretudo os shoppings, que estão com uma queda de 60% na movimentação nesta semana.

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