Coronavírus no ES: governo convoca mais de 700 profissionais de saúde

Médicos, enfermeiros e dentistas foram selecionados para reforçar atendimento nas unidades de saúde Crédito: Freepik

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) convocou 733 profissionais que faziam parte do cadastro de reserva de um processo seletivo do órgão para atuar durante a crise provocada pela pandemia do convocou 733 profissionais que faziam parte do cadastro de reserva de um processo seletivo do órgão para atuar durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) . São médicos, enfermeiros e dentistas que vão reforçar equipes de unidades de saúde para garantir a assistência da população.

A maior parte da mão de obra é composta por enfermeiros - são 372 trabalhadores da categoria. O nome de todos os selecionados foi homologado nesta quarta-feira (25) pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (Icepi).

Há ainda a perspectiva de remoção de servidores de outros órgãos do Estado para atuarem na Sesa, conforme prevê projeto encaminhado na terça-feira (24) pelo governo para a Assembleia Legislativa. A votação acontece na sexta (27).

Antes, porém, alguns remanejamentos previstos em lei já vêm sendo realizados. O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, disse que técnicos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf-ES), por exemplo, estão sendo deslocados para o Laboratório Central (Lacen) a fim de ajudar no trabalho de processamento dos testes para o coronavírus.