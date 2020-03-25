Empresas fazem doações para ajudar a combater coronavírus no ES

Complexo da Vale no ES: empresa irá doar 5 milhões de testes para o coronavírus Crédito: Vale/Divulgação

Diante da rápida disseminação do coronavírus , algumas empresas  muitas com atuação no Espírito Sant o  estão se mobilizando para ajudar a rede pública a combater a pandemia. Entre os itens a serem doados estão kits de teste de coronavírus, máscaras, álcool e respiradores.

Até o momento, Suzano, Vale e Petrobras anunciaram apoio. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) também disse que irá enviar álcool 70 para alguns Estados, entre eles o Espírito Santo.

A Vale, por exemplo, já contratou 5 milhões de testes de coronavírus que serão importados da China. Desse montante, 1 milhão deve chegar ao Brasil até a próxima sexta-feira (27). A empresa também está comprando de fornecedores chineses equipamentos de proteção individual, como óculos, luvas e máscaras, para médicos e enfermeiros. O material também será encaminhado ao governo brasileiro.

"A Vale oferece essa ajuda à sociedade brasileira em um momento em que o País se une pela saúde e segurança das pessoas. Estamos lançando mão da nossa rede de logística na Ásia para trazer ao Brasil insumos que poderão fazer a diferença na vida das pessoas", diz Eduardo Bartolomeo, diretor-presidente da Vale.

Outra que também enviará testes para o coronavírus é a Petrobras. Serão 600 mil testes destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Desse total, 400 mil serão entregues ao Ministério da Saúde e 200 mil à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

Já a Suzano anunciou que irá fazer doações aos hospitais de regiões onde a empresa atua, como o norte do Espírito Santo e o extremo sul da Bahia. Alguns produtos da fábrica de celulose serão doados para ajudar no trabalho dos profissionais de saúde.

O empresário Rubens Menin, dono da MRV Engenharia, também destinou R$ 10 milhões para a compra de respiradores, que serão doados para Minas Gerais. Em suas redes sociais, Menin encorajou outros empresários a ajudarem.

1 MILHÃO DE LITROS DE ÁLCOOL EM GEL

A Unica, por meio de suas associadas, vai doar um milhão de litros de álcool para a produção de álcool em gel e álcool 70 para que sejam utilizados na contenção do coronavírus. O álcool 70 a ser doado será produzido voluntariamente após a concessão de uma autorização extraordinária e temporária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no último dia 19 de março, que permitiu a produção. O álcool 70 é usado para desinfecção e é essencial para serviços de saúde.

Seis Estados receberão essa doação: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. Os detalhes operacionais estão sendo delineados com os órgãos competentes, já que o transporte e o manuseio do produto exigem cuidados.

Os volumes serão transportados até os pontos indicados pelas secretarias de Saúde dos Estados, onde ocorrerá o processamento industrial para a transformação em gel ou envase da solução líquida. Após isso, a distribuição para as unidades públicas de saúde estará sob a coordenação das secretarias.

CAPIXABA DOA 1 TONELADA DE ÁLCOOL EM GEL

Com autorização concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para produzir álcool em gel, a empresa capixaba de cosméticos capilares Ervas Naturais começou a fabricar o produto em larga escala e fará doações para abastecer alguns hospitais e prontos socorros do Estado. Ao todo, será doado uma tonelada.