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Isolamento

Morador projeta filme em prédio e garante diversão de vizinhos em Vitória

Família está confinada dentro de casa, na Enseada do Suá, desde o dia 14 de março. Ideia foi bem recebida entre vizinhos, que já fazem lista de filmes para exibição

Publicado em 25 de Março de 2020 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 21:40
Filme é projetado em prédio durante isolamento
Filme é projetado em prédio durante isolamento Crédito: Rico Garcia
Os moradores de um prédio na Enseada do Suá, em Vitória, ganharam uma sessão de cinema sem sair de casa. Para superar o tédio provocado pelo isolamento, o empresário Rico Garcia decidiu projetar uma animação na parede do condomínio onde mora, nesta terça-feira (24). A ideia agradou os vizinhos, que já estão montando uma programação de exibições.
Rico e a família - esposa e um bebê de três meses - estão em isolamento social desde o sábado (14), quando a capital do Espírito Santo decretou situação de Emergência em Saúde por causa do avanço do novo coronavírus. Desde então, o governo vem adotando medidas para inibir o trânsito e ordenou a suspensão de aulas e fechamento de comércios.

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A gente tem um bebê de 3 meses e o condomínio tem duas torres com muitas crianças. A área de playground do prédio foi fechada e ninguém pode frequentar nenhum espaço. Eu tenho uma empresa de sonorização e estava com um projetor dentro do carro e me deu a ideia de passar um filme, revelou Garcia.
A iniciativa foi bem recebida pelos moradores que, no grupo do condomínio em um aplicativo de troca de mensagens, já definiram as projeções futuras.
É uma forma de se ocupar nessa quarentena e fazer diversão. A exibição virou um evento. Cada um assiste da varanda do seu apartamento. Os moradores se envolveram, pediram filmes, músicas e vamos passando conforme os mais pedidos, explicou.

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Para que o som não gere transtornos, a programação tem início às 18h e termina até às 21h. Nesta quarta-feira (25), além da animação, vídeos e fotos dos vizinhos confinados serão projetados na construção.
Todos entraram na brincadeira. É uma forma da gente fugir um pouco dessa prisão, contou Rico. A previsão é de que as projeções continuem até o isolamento acabar.
Com informações de Luiza Marcondes e TV Gazeta

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