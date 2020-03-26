Moradora serve lanche na rua para trabalhadores que continuam em atividade

Moradora de Vila Velha monta café na rua para agradecer aos trabalhadores que continuam em atividade Crédito: Reprodução / Arquivo Pessoal

Garis, coletores de lixo, trabalhadores da saúde, entregadores, policiais, guardas municipais... Mesmo durante o período de isolamento social, muitos profissionais seguem a rotina de trabalho para manter serviços essenciais à população. "Presa" em casa, a moradora de Vila Velha Tereza Rosa teve uma ideia enquanto observava, da janela, esses trabalhadores passando ao longo do dia. Ela montou uma mesa de café reforçado na calçada de casa como um gesto de agradecimento.

A medida fez sucesso e ganhou o apoio de outros moradores. "Essas pessoas continuam trabalhando, expostas a riscos. Eu, que tenho o 'privilégio' de ficar em casa, tentei encontrar uma forma de levar algum conforto. Depois de horas exaustivas de trabalho, poder tomar uma água fresca, um café quentinho, um sanduíche ou bolo faz a diferença", conta Tereza.

A ação começou há alguns dias, em uma das ruas do bairro Vila Nova. Tereza tira um tempo para preparar tudo para, durante a tarde, montar a mesa na calçada de casa. Quando os trabalhadores da coleta de lixo passam, alguns moradores inclusive aplaudem os profissionais.

O pessoal da coleta de lixo recarrega as energias com o café preparado por Tereza Crédito: Reprodução / Arquivo Pessoal

"Faço tudo à tarde e coloco a mesa na calçada. Passa vendedor de picolé, vendedor de produtos de limpeza, catadores de reciclável, e se servem à vontade. Pouco antes de passar o carro da coleta do lixo eu reponho o café e alimentos. Aí é o momento mais alegre. Como eles trabalham em grupo e param o caminhão na frente da minha casa, a vizinhança sai nas janelas, as pessoas sorriem, aplaudem os trabalhadores. É muito legal valorizar esses profissionais tão importantes para sociedade", comemora Tereza, que é assistente social e desenvolve há anos na área, inclusive com catadores de recicláveis.