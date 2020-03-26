Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Moradora serve lanche na rua para trabalhadores que continuam em atividade
Solidariedade

Moradora serve lanche na rua para trabalhadores que continuam em atividade

'É a minha forma de homenagear esses profissionais tão importantes durante o isolamento por causa do coronavírus', conta Tereza Rosa, que mora no bairro Vila Nova, em Vila Velha

Publicado em 26 de Março de 2020 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 15:37
Moradora de Vila Velha monta café na rua para agradecer aos trabalhadores que continuam em atividade
Moradora de Vila Velha monta café na rua para agradecer aos trabalhadores que continuam em atividade Crédito: Reprodução / Arquivo Pessoal
Garis, coletores de lixo, trabalhadores da saúde, entregadores, policiais, guardas municipais... Mesmo durante o período de isolamento social, muitos profissionais seguem a rotina de trabalho para manter serviços essenciais à população. "Presa" em casa, a moradora de Vila Velha Tereza Rosa teve uma ideia enquanto observava, da janela, esses trabalhadores passando ao longo do dia. Ela montou uma mesa de café reforçado na calçada de casa como um gesto de agradecimento. 

Veja Também

Representante comercial leva idosos para tomar vacina de carro no ES

A medida fez sucesso e ganhou o apoio de outros moradores. "Essas pessoas continuam trabalhando, expostas a riscos. Eu, que tenho o 'privilégio' de ficar em casa, tentei encontrar uma forma de levar algum conforto. Depois de horas exaustivas de trabalho, poder tomar uma água fresca, um café quentinho, um sanduíche ou bolo faz a diferença", conta Tereza. 
A ação começou há alguns dias, em uma das ruas do bairro Vila Nova. Tereza tira um tempo para preparar tudo para, durante a tarde, montar a mesa na calçada de casa. Quando os trabalhadores da coleta de lixo passam, alguns moradores inclusive aplaudem os profissionais. 
Moradora de Vila Velha monta café na rua para agradecer aos trabalhadores que continuam em atividade
O pessoal da coleta de lixo recarrega as energias com o café preparado por Tereza Crédito: Reprodução / Arquivo Pessoal
"Faço tudo à tarde e coloco a mesa na calçada. Passa vendedor de picolé, vendedor de produtos de limpeza, catadores de reciclável, e se servem à vontade. Pouco antes de passar o carro da coleta do lixo eu reponho o café e alimentos. Aí é o momento mais alegre. Como eles trabalham em grupo e param o caminhão na frente da minha  casa, a vizinhança sai nas janelas, as pessoas sorriem, aplaudem os trabalhadores. É muito legal valorizar esses profissionais tão importantes para sociedade", comemora Tereza, que é assistente social e desenvolve há anos na área, inclusive com catadores de recicláveis.
Você também conhece alguma história legal nesses tempos de confinamento por conta do coronavírus? Conte pra gente! Pode ser por email ([email protected]) ou por meio do nosso WhatsApp (clique aqui)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari
Imagem de destaque
Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª
21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados