Representante comercial leva idosos para tomar vacina de carro no ES

Para evitar que fiquem em aglomeração, cachoeirense leva idosos gratuitamente para vacinação Crédito: Arquivo Pessoal

Em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , onde alguns pontos de vacinação contra a gripe estão atendendo de forma drive thru (vacinas são aplicadas com as pessoas dentro do carro), um representante comercial aproveitou que está trabalhando em horário reduzido e resolveu levar idosos em seu próprio carro para que sejam imunizados. O convite veio pela internet.

Marco Soeiro busca os idosos que não têm carro ou que não tenham ninguém para transportá-los e leva até o ponto de vacinação, evitando que fiquem nas filas e em contato com muitas pessoas.

Eu tenho avó idosa e sei a necessidade que eles têm de ir aos lugares e, às vezes, não tem quem possa levar. A ideia surgiu por conta do vírus atingir, principalmente, os acima de 60 anos. Eu quis ajudar para que não tenham contato com outras pessoas e para não correrem o risco de pegarem o vírus, explicou Marco.

A vacinação em Cachoeiro precisou ser interrompida por falta de novas doses , mas o representante comercial conseguiu levar cerca de 10 idosos, que já estão imunizados. Ele contou que fez uma postagem nas redes sociais se colocando à disposição para levá-los e assim foi procurado. Como as pessoas me conhecem no bairro, ficaram à vontade para ir comigo. Quando voltar a vacina, as pessoas podem me procurar novamente que vou continuar levando", se prontificou.

SENSAÇÃO DE GRATIDÃO

Para ele, essa ajuda é só uma forma de agradecer as pessoas que já fizeram tanto por suas famílias. A maior sensação é a de gratidão. Esses idosos já fizeram muito pelo nosso bairro e pelas famílias deles. O que fiz, em levar para tomar uma vacina, não é nada perto do que eles acrescentaram em mim, para o meu crescimento. A maioria deles me viu criança, então, essa retribuição não é nem 1% perto do que eles já fizeram por nós, finalizou Marco.