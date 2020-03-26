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Gratidão pelos vizinhos

Representante comercial leva idosos para tomar vacina de carro no ES

Marco Soeiro aproveitou que está trabalhando em horário reduzido para levar os idosos, em seu carro, nos pontos de vacinação, evitando que fiquem nas filas e em contato com muitas pessoas

Publicado em 26 de Março de 2020 às 13:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 13:30
Para evitar que fiquem em aglomeração, cachoeirense leva idosos gratuitamente para vacinação
Para evitar que fiquem em aglomeração, cachoeirense leva idosos gratuitamente para vacinação Crédito: Arquivo Pessoal
Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, onde alguns pontos de vacinação contra a gripe estão atendendo de forma drive thru (vacinas são aplicadas com as pessoas dentro do carro), um representante comercial aproveitou que está trabalhando em horário reduzido e resolveu levar idosos em seu próprio carro para que sejam imunizados. O convite veio pela internet. 

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Marco Soeiro busca os idosos que não têm carro ou que não tenham ninguém para transportá-los e leva até o ponto de vacinação, evitando que fiquem nas filas e em contato com muitas pessoas.
Eu tenho avó idosa e sei a necessidade que eles têm de ir aos lugares e, às vezes, não tem quem possa levar. A ideia surgiu por conta do vírus atingir, principalmente, os acima de 60 anos. Eu quis ajudar para que não tenham contato com outras pessoas e para não correrem o risco de pegarem o vírus, explicou Marco.
A vacinação em Cachoeiro precisou ser interrompida por falta de novas doses, mas o representante comercial conseguiu levar cerca de 10 idosos, que já estão imunizados. Ele contou que fez uma postagem nas redes sociais se colocando à disposição para levá-los e assim foi procurado. Como as pessoas me conhecem no bairro, ficaram à vontade para ir comigo. Quando voltar a vacina, as pessoas podem me procurar novamente que vou continuar levando", se prontificou. 

SENSAÇÃO DE GRATIDÃO 

Para ele, essa ajuda é só uma forma de agradecer as pessoas que já fizeram tanto por suas famílias. A maior sensação é a de gratidão. Esses idosos já fizeram muito pelo nosso bairro e pelas famílias deles. O que fiz, em levar para tomar uma vacina, não é nada perto do que eles acrescentaram em mim, para o meu crescimento. A maioria deles me viu criança, então, essa retribuição não é nem 1% perto do que eles já fizeram por nós, finalizou Marco.
A vacinação contra a gripe (influenza) foi antecipada neste ano em todo o país para imunizar os idosos, que são considerados o público de mais risco em relação ao contágio do novo coronavírus.

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