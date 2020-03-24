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Baile da Quarentena

DJ faz apresentação na varanda para animar vizinhos isolados no ES

Essa foi a forma que William Oliveira encontrou para superar os dias de isolamento social por conta do coronavírus

Publicado em 24 de Março de 2020 às 14:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 14:06
DJ faz apresentação na varanda para animar vizinhos em Cachoeiro
DJ faz apresentação na varanda para animar vizinhos em Cachoeiro Crédito: Arquivo Pessoal
O isolamento social solicitado pelas autoridades como maneira de combater a proliferação do novo coronavírus tem exigido criatividade dos brasileiros. Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, um DJ resolveu fazer uma apresentação na varanda de casa para animar os vizinhos enquanto precisam ficar em suas residências.
Ele conta que decidiu tocar na varanda porque sabe que isso mexeu muito com a rotina dos brasileiros e que não é fácil ficar sem poder sair do lar. A ideia surgiu porque eu não estava mais conseguindo ficar dentro de casa e, para eu não precisar sair, fui tentar levar alegria para galera. A varanda da minha casa é de frente para a cidade, então peguei o equipamento de som, coloquei luz piscando e comecei a tocar, disse Willian Oliveira.

SUCESSO TOTAL

A iniciativa foi tão bem aceita pelos vizinhos, inclusive de outro bairros, que surpreendeu até o DJ. Eu esperava que a galera fosse curtir, mas não interagir tanto. Teve gente subindo para o terraço, prédio piscando. Não esperava a interação dessa forma. Ontem (23), a galera pediu até alô pelas redes sociais. Foi muito top. Dava para escutar a galera gritando", lembrou.
Agora, como forma de passar esses dias de isolamento bem mais animado, William já se programou para repetir as apresentações. Vou fazer todo dia, às 17h50, e vai ter um dia em que vou fazer com música religiosa, porque o pessoal está pedindo. Também estou vendo com a vizinhança mais perto para não atrapalhar ninguém e, qualquer coisa, viro as caixas de som, mas o pessoal está curtindo", afirma.
Durante a apresentação, o DJ faz uma transmissão ao vivo em seu perfil nas redes sociais, por onde o público vai interagindo.

VEJA A PARTICIPAÇÃO DOS VIZINHOS

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