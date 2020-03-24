DJ faz apresentação na varanda para animar vizinhos isolados no ES

DJ faz apresentação na varanda para animar vizinhos em Cachoeiro Crédito: Arquivo Pessoal

Ele conta que decidiu tocar na varanda porque sabe que isso mexeu muito com a rotina dos brasileiros e que não é fácil ficar sem poder sair do lar. A ideia surgiu porque eu não estava mais conseguindo ficar dentro de casa e, para eu não precisar sair, fui tentar levar alegria para galera. A varanda da minha casa é de frente para a cidade, então peguei o equipamento de som, coloquei luz piscando e comecei a tocar, disse Willian Oliveira.

SUCESSO TOTAL

A iniciativa foi tão bem aceita pelos vizinhos, inclusive de outro bairros, que surpreendeu até o DJ. Eu esperava que a galera fosse curtir, mas não interagir tanto. Teve gente subindo para o terraço, prédio piscando. Não esperava a interação dessa forma. Ontem (23), a galera pediu até alô pelas redes sociais. Foi muito top. Dava para escutar a galera gritando", lembrou.

Agora, como forma de passar esses dias de isolamento bem mais animado, William já se programou para repetir as apresentações. Vou fazer todo dia, às 17h50, e vai ter um dia em que vou fazer com música religiosa, porque o pessoal está pedindo. Também estou vendo com a vizinhança mais perto para não atrapalhar ninguém e, qualquer coisa, viro as caixas de som, mas o pessoal está curtindo", afirma.

Durante a apresentação, o DJ faz uma transmissão ao vivo em seu perfil nas redes sociais, por onde o público vai interagindo.

VEJA A PARTICIPAÇÃO DOS VIZINHOS