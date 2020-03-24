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Na linha de frente

Comerciante doa pizzas para agradecer profissionais da saúde no ES

A intenção foi homenagear os trabalhadores que não podem ficar em casa neste período de isolamento social

Publicado em 24 de Março de 2020 às 12:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 12:23
Profissionais da saúde são surpreendidos com pizza em Cachoeiro
Profissionais da saúde são surpreendidos com pizza em Cachoeiro Crédito: Reprodução
Os profissionais que estavam de plantão na noite deste domingo (24) na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram surpreendidos com um presente. Uma comerciante da cidade decidiu entregar pizzas com refrigerantes para quem estava trabalhando.

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Segundo a comerciante Maria De Lourdes Affonso, a intenção foi homenagear os profissionais que não podem ficar em casa neste período em que a sociedade deve manter o isolamento social como forma de combate a proliferação do novo coronavírus.
Os profissionais da saúde agradeceram a surpresa e disseram, em vídeo, que foi como um incentivo para continuarem trabalhando na linha de frente do enfrentamento ao coronavírus. As pizzas foram divididas entre os setores do hospital.

VEJA O VÍDEO ABAIXO

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