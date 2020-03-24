Comerciante doa pizzas para agradecer profissionais da saúde no ES

Os profissionais que estavam de plantão na noite deste domingo (24) na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram surpreendidos com um presente. Uma comerciante da cidade decidiu entregar pizzas com refrigerantes para quem estava trabalhando.
Segundo a comerciante Maria De Lourdes Affonso, a intenção foi homenagear os profissionais que não podem ficar em casa neste período em que a sociedade deve manter o isolamento social como forma de combate a proliferação do novo coronavírus.
Os profissionais da saúde agradeceram a surpresa e disseram, em vídeo, que foi como um incentivo para continuarem trabalhando na linha de frente do enfrentamento ao coronavírus. As pizzas foram divididas entre os setores do hospital.