Pedro Canário confirma primeiro caso de coronavírus

A Prefeitura de Pedro Canário, no Norte do Espírito, confirmou, nesta quinta-feira (16), o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus. O painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também notificou o caso.
Segundo a prefeitura, o paciente é um homem de 45 anos que retornou recentemente de um município com casos confirmados da Covid-19. Ele apresentou sintomas dias depois e se submeteu ao exame.
Ainda de acordo com a prefeitura, o material do paciente foi colhido na última terça-feira(14) e o resultado saiu na manhã desta quinta-feira (16).
A Secretaria Municipal de Saúde informou que o paciente é do Centro da cidade e está em isolamento domiciliar. A pasta investiga os possíveis contatos que o paciente teve para tentar evitar a propagação da doença no município.