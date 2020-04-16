Pedro Canário confirma primeiro caso de coronavírus Crédito: Prefeitura Municipal de Pedro Canário

A Prefeitura de Pedro Canário , no Norte do Espírito, confirmou, nesta quinta-feira (16), o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus. O painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também notificou o caso.

Segundo a prefeitura, o paciente é um homem de 45 anos que retornou recentemente de um município com casos confirmados da Covid-19. Ele apresentou sintomas dias depois e se submeteu ao exame.

Ainda de acordo com a prefeitura, o material do paciente foi colhido na última terça-feira(14) e o resultado saiu na manhã desta quinta-feira (16).