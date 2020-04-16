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Pandemia no ES

Pedro Canário confirma primeiro caso de coronavírus

Segundo a prefeitura, o paciente é um homem de 45 anos. Ele  retornou recentemente de um município com casos confirmados da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 20:27

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 20:27

Pedro Canário
Pedro Canário confirma primeiro caso de coronavírus Crédito: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
A Prefeitura de Pedro Canário, no Norte do Espírito, confirmou, nesta quinta-feira (16), o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus. O painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também notificou o caso.
Segundo a prefeitura, o paciente é um homem de 45 anos que retornou recentemente de um município com casos confirmados da Covid-19. Ele apresentou sintomas dias depois e se submeteu ao exame.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.

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Ainda de acordo com a prefeitura, o material do paciente foi colhido na última terça-feira(14) e o resultado saiu na manhã desta quinta-feira (16). 
A Secretaria Municipal de Saúde informou que  o paciente é do Centro da cidade e está em isolamento domiciliar. A pasta investiga os possíveis contatos que o paciente teve para tentar evitar a propagação da doença no município.

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