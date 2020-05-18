Arrecadação do ES com royalties cai pela metade em maio

"Apesar de alguns analistas projetarem um horizonte de recuperação para o preço do barril neste ano, estamos ajustando e reprogramando nossas contas buscando ser conservadores e cautelosos, de modo que a gente não gere despesas contando com uma receita que é incerta. Vamos desbloquear as dotações orçamentárias no momento em que o preço do barril voltar a se consolidar no mercado"