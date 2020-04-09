Acordo entre Arábia Saudita e Rússia: produção de petróleo será reduzida

Plataforma da Petrobras: a queda nos preços ameaçou a estabilidade de países dependentes de petróleo e forçou empresas do setor a controlar gastos Crédito: Arquivo/André Motta de Souza/Agência Petrobras

É um esforço para poupar o mercado de um colapso causado pela pandemia do novo coronavírus

A Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e seus aliados, reunidos em videoconferência, concordaram em reduzir a produção em cerca de 10 milhões de barris por dia em maio e junho, disseram delegados enviados à reunião, pedindo para não serem identificados antes de uma declaração oficial.

As informações são da agência de notícias Bloomberg.

A Arábia Saudita e a Rússia, os maiores produtores do grupo, reduzirão a produção para cerca de 8,5 milhões por dia, com todos os membros concordando em reduzir a oferta em 23%, disse um delegado.

O acordo provisório ocorreu após forte pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, e de parlamentares americanos, que temem milhares de perdas de empregos na área de xisto dos EUA, sem mencionar o caos em Wall Street.

A queda nos preços também ameaçou a estabilidade de países dependentes de petróleo e forçou empresas do setor a controlar os gastos.

O petróleo Brent apagou os ganhos anteriores, caindo 2,3% a US $ 32,10 por barril em Londres. Os preços caíram pela metade este ano, com a disseminação do coronavírus coincidindo com uma amarga guerra de preços que viu os produtores inundarem o mercado.

"O Covid-19 é uma ameaça invisível que parece estar afetando tudo em seu caminho", disse Mohammad Barkindo, secretário-geral da Opep, em discurso na reunião online. "Os fundamentos da oferta e demanda estão terríveis" e o excesso de oferta esperado, principalmente no segundo trimestre, está "além de tudo o que vimos antes".