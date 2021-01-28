Brametal entra no ramo de iluminação pública e adapta fábrica do ES

Unidade da Brametal em Linhares, no Norte do ES Crédito: Brametal/Divulgação

Uma das maiores fabricantes de estruturas metálicas para geração e transmissão de energia e telecomunicações da América Latina, a Brametal, vai passar a atuar em um novo ramo: o de iluminação pública.

A companhia, que tem três unidades no país, sendo uma delas no Espírito Santo , prevê para março o início da produção de postes, braços e suportes. O novo negócio será desenvolvido em Linhares, onde a fábrica já está passando por adaptações e recebendo investimentos para a nova linha industrial.

De acordo com a Brametal, ela é responsável por todas as etapas do processo, desde a engenharia, ensaios, cortes, conformação, galvanização, embalagens até a logística. Para a organização, o segmento de iluminação pública está em franco crescimento e irá proporcionar muitas oportunidades no mercado. Tanto é que ela já começou a fazer parcerias com outras empresas e também deu a largada para participar de licitações.

O novo negócio terá como gerente comercial de iluminação pública, Ernesto Ullrich, com mais de 40 anos de experiência em vendas sendo 25 anos deles dedicados ao segmento de energia. Ele já atuou em empresas como Schréder do Brasil Iluminação e Indal do Brasil – Indalux. O executivo pretende tornar o novo negócio como um dos carros-chefes da Brametal.

A EMPRESA

Fundada no Brasil em 1975 na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, a Brametal atua com a produção estruturas metálicas para geração e transmissão de energia e telecomunicações. Também atende o mercado de energias renováveis e incorporou ao seu catálogo produtos como torres metálicas monotubulares e suportes para painéis fotovoltaicos.