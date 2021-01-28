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Infraestrutura

Brametal entra no ramo de iluminação pública e adapta fábrica do ES

Empresa está investindo na unidade de Linhares, onde vai passar a produzir postes, braços e suportes de iluminação pública

Públicado em 

28 jan 2021 às 01:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Unidade da Brametal em Linhares, no Norte do ES
Unidade da Brametal em Linhares, no Norte do ES Crédito: Brametal/Divulgação
Uma das maiores fabricantes de estruturas metálicas para geração e transmissão de energia e telecomunicações da América Latina, a Brametal, vai passar a atuar em um novo ramo: o de iluminação pública.
A companhia, que tem três unidades no país, sendo uma delas no Espírito Santo, prevê para março o início da produção de postes, braços e suportes. O novo negócio será desenvolvido em Linhares, onde a fábrica já está passando por adaptações e recebendo investimentos para a nova linha industrial. 
De acordo com a Brametal, ela é responsável por todas as etapas do processo,  desde a engenharia, ensaios, cortes, conformação, galvanização, embalagens até a logística. Para a organização, o segmento de iluminação pública está em franco crescimento e irá proporcionar muitas oportunidades no mercado. Tanto é que ela já começou a fazer parcerias com outras empresas e também deu a largada para participar de licitações. 
O novo negócio terá como gerente comercial de iluminação pública, Ernesto Ullrich, com mais de 40 anos de experiência em vendas sendo 25 anos deles dedicados ao segmento de energia. Ele já atuou em empresas como Schréder do Brasil Iluminação e Indal do Brasil – Indalux. O executivo pretende tornar o novo negócio como um dos carros-chefes da Brametal. 

A EMPRESA

Fundada no Brasil em 1975 na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, a Brametal atua com a produção estruturas metálicas para geração e transmissão de energia e telecomunicações.  Também  atende o mercado de energias renováveis e incorporou ao seu catálogo produtos como torres metálicas monotubulares e suportes para painéis fotovoltaicos.
Tem três unidades fabris - Linhares (ES), Criciúma (SC) e Sabará (MG) - que totalizam uma capacidade produtiva de até 180.000 toneladas/ano.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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