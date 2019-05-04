Estudantes do Ifes protestam contra corte de verbas em Vitória

Estudantes do Ifes em protesto Crédito: carlos alberto silva

Por volta das 20h40, o grupo chegou ao destino e começou a ocupar a escadaria do Palácio. Segundo a Guarda Municipal, não há mais vias obstruídas na Capital. O protesto acabou por volta das 21h20.

ENTENDA

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, emitiu um comunicado nesta terça-feira (30) anunciando o corte de 30% das verbas públicas de três universidades federais do Brasil – UFF, UNB e UFBA - que não apresentavam o desempenho acadêmico esperado. Na justificativa, Weintraub disse ainda que as instituições permitem eventos políticos, manifestações partidárias e festas inadequadas ao ambiente universitário.

No mesmo dia, o MEC revogou a decisão e disse que o corte se estende também para todos as universidades e institutos federais do país.

O Ifes anunciou nesta sexta-feira (03) que, caso seja confirmado contingenciamento de 38% da verba para custeio - aproximadamente R$ 24 milhões -, a instituição só conseguirá se manter até setembro. A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) também emitiu um comunicado afirmando que o corte impactará no funcionamento. Esse dinheiro seria destinado para a limpeza, manutenção e segurança do local. Entretanto, poderá afetar ainda o ensino.

O instituto, juntamento com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) tentarão negociar uma mudança de posição com o MEC em uma reunião que acontecerá na próxima semana, em Brasília. Caso não haja avanços, eles prometem recorrer ao ministério da Economia.