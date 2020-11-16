Onyx lança no ES projeto para compra de alimentos de agricultor familiar

Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, esteve em Vitória para anunciar recursos que serão destinados à agricultura familiar Crédito: Divulgação/ Ministério da Agricultura

Micro e pequenos agricultores familiares podem contar com incentivos a mais para aumentar suas produções e permanecer no campo. O Espírito Santo voltou a fazer parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do governo federal após dois anos. Além de garantir recursos aos produtores rurais, a iniciativa também funciona como uma ponte entre alimentação de qualidade e a população em situação de vulnerabilidade.

De acordo com superintendente Federal de Agricultura no Espírito Santo , Aureliano Nogueira da Costa, já estão cadastradas no programa 54 associações ou cooperativas.

No total, são 825 produtores rurais e os alimentos produzidos por eles chegam até 54 entidades e a mais de 185 mil pessoas cadastradas no CadÚnico. Ao todo, são 2,8 milhões de quilos de produtos agrícolas que serão entregues a quem mais precisa de auxílio. O Espírito Santo conta com cerca de 65 mil agricultores familiares.

Nesta segunda-feira (16), o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, esteve em Vitória para assinar o Termo de Adesão ao PPA e ainda fazer um repasse de R$ 1,17 milhão. Ao todo, o Estado recebeu R$ 10 milhões para o desenvolvimento da iniciativa no Estado.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PPA) é uma iniciativa do governo federal para a Inclusão Produtiva Rural das famílias mais pobres, e tem como finalidades a promoção do acesso à alimentação e o incentivo à agricultura familiar.

A União, por meio do programa, compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e à entidades como os asilos e orfanatos.

O agricultor que quiser fazer parte do programa precisa entrar em contato com associações ou cooperativas de sua região. Já para ter acesso aos alimentos, as pessoas devem procurar a Secretaria de Ação Social do município para se inscrever no CadÚnico.

De acordo com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, a ação tem como iniciativa atender micro e pequenos agricultores familiares, garantindo a ele rentabilidade, que poderá ser revertida em investimentos de propriedades rurais.

O programa garante uma renda para que esse agricultor possa se manter no campo. O ES tem uma característica de agricultura familiar e o programa pode chegar ainda a mais pessoas, comenta.

O superintendente federal da agricultura no ES, Aureliano Nogueira da Costa, informa que o Estado conta com cerca de 65 mil agricultores familiares. Com o PPA, é possível aumentar ainda mais o número de produtores e consumidores atendidos.

O ministro afirma que o governo federal já estuda outra iniciativa para capacitar esses produtores a partir do ano que vem. A ação, segundo ele, deve ser desenvolvida em parceria com o Senai e Sebrae.