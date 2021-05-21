Visita de Bolsonaro ao ES foi marcada após pressão política de aliados

Jair Bolsonaro em um trio, em Vitória, durante a campanha para as eleições de 2018 Crédito: Marcelo Prest

Em meio ao desgaste sofrido pelo governo federal com a CPI da Covid , a viagem ao Estado está sendo considerada um movimento estratégico. O objetivo é tanto consolidar o eleitorado que o apoiou nas últimas eleições quanto unir os grupos políticos conservadores que giram no entorno de Bolsonaro.

"Tô devendo uma visita aí. Fui intimado. Vindo dela, né, que é esposa do meu ‘irmão’ Manato, eu não tenho como recusar. Em breve estaremos aí para dar um abraço em todos vocês. Muito obrigado pelo apoio e consideração", disse, em vídeo publicado pela deputada.

Aliado de Bolsonaro e principal adversário do governador Renato Casagrande (PSB) em 2018, Carlos Manato (sem partido) afirma que a visita do presidente terá um tom de "união do conservadorismo". A presença de Bolsonaro colocará no mesmo palanque ele e o deputado federal Evair de Melo, que é um dos vice-líderes do presidente na Câmara e apontado como um possível candidato a governador em 2022.

"A visita é uma forma de Bolsonaro reconhecer tudo que o capixaba fez por ele. Só não veio antes por conta da oposição que ele enfrenta aqui com o governador Casagrande. Eu não vou na casa de uma pessoa que não vai me tratar bem. Esse encontro será uma oportunidade para unir os conservadores, que é o que eu tenho pregado. A gente pode ter nossas convergências, mas na hora da eleição, precisamos estar do mesmo lado", disse Manato.

O deputado federal Neucimar Fraga esteve com o presidente no último dia 12 de maio, no Palácio do Planalto, no mesmo dia em que a reportagem de A Gazeta indicou que o Espírito Santo era o único Estado que não recebeu Bolsonaro durante o mandato. Em vídeo, publicado pelo parlamentar em suas redes sociais, ele convida o presidente para a inauguração do campus de Barra de São Francisco do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

"Está faltando o Espírito Santo. Eu reconheço", disse Bolsonaro, na gravação. "Vamos, sim. Vamos comparecer. Estou devendo, estou atrasado. É um Estado que me deu uma grande apoio nas eleições e esteremos juntos, brevemente, se Deus quiser", complementou o presidente.

O encontro com os capixabas ainda não é confirmado pela Presidência da República, que aguarda uma proximidade maior da data para marcar a visita ao Estado na agenda de Bolsonaro. No entanto, segundo a deputada federal Soraya Manato, haverá uma reunião na próxima terça-feira (25) com assessores do Planalto, em que o tema já deve ser tratado.

ES É ROTA SEGURA

Caso se confirme, a primeira viagem de Bolsonaro ao Espírito Santo como presidente acontecerá em um momento de intenso desgaste para o mandatário, principalmente por conta da CPI da Covid . A comissão no Senado, que investiga uma suposta omissão por parte do governo federal na gestão da pandemia, contou com depoimentos explosivos desde que foi instalada, em 27 de abril.

Nelson Teich, Ernesto Araújo e Declarações dos ex-ministros Luiz Henrique Mandetta Eduardo Pazuello , além dos testemunhos do ex-secretário de Comunicação da Presidência Fabio Wajngarten e do gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, levantaram uma série de questionamentos em torno da condução da crise. Os temas mais espinhosos até o momento são as recusas a ofertas de vacina em 2020 e a inação durante o colapso do sistema de saúde em Manaus (AM).

Para o cientista político João Gualberto Vasconcellos, a viagem de Bolsonaro ao Espírito Santo neste contexto é um movimento estratégico, para consolidar seu eleitorado e conter riscos para a eleição de 2022. Vasconcellos argumenta que uma visita presidencial é sempre um evento político.

"Bolsonaro está em campanha desde o dia que vestiu a faixa presidencial, sempre tensionando a relação com quem pode ser um adversário em 2022. Como o Espírito Santo já é um eleitorado pequeno, mas cativo, o presidente talvez estivesse ‘descansado’ em relação ao Estado, por isso não veio antes", avaliou o cientista político.

"No entanto, já estamos em clima de eleição, com possíveis candidatos sendo colocados no jogo, e Bolsonaro não quer colocar sua reeleição em risco. Temos um eleitorado de classe média e classe média alta que votou nele em 2018, por ser antipetista, mas que hoje se considera antipetista e antibolsonarista. A rejeição dele cresceu muito da eleição para cá", complementou.

Carlos Manato é um dos que disputam o apoio de Bolsonaro para se candidatar ao governo do Estado em 2018 Crédito: Marcelo Prest - 17/03/2019

A Gazeta. Já para Soraya Manato, a visita não tem caráter de antecipação de campanha, mas, sim, para inaugurar obras importantes para o Estado. Segundo ela, uma das possíveis agendas que chamou a atenção do Planalto foi a inauguração de mais de 400 casas populares do antigo Minha Casa Minha Vida, programa rebatizado de Casa Verde Amarela pelo governo. As obras do empreendimento se arrastam há mais de 10 anos , como já noticiou

"Eu acredito que ele demorou a vir por não ter um evento robusto aqui para ele se deslocar de Brasília. A agenda é apertadíssima. A bancada federal deve estar em peso, provavelmente muitos prefeitos também vão comparecer e alguns deputados estaduais", afirmou.

Outro parlamentar que avaliza a vinda de Bolsonaro, Evair de Melo disse que este não deve ser o único encontro de Bolsonaro com o Espírito Santo. Ele afirmou, à colunista Beatriz Seixas , que uma nova visita está sendo planejada para o segundo semestre deste ano. Já há até a previsão de uma data, que ele prefere não divulgar ainda.

"Também já estamos desenhando outra visita do presidente para o segundo semestre, mas vamos deixar para falar dela mais para frente", disse à colunista.

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