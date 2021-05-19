Ricardo Salles é alvo de operação que investiga exportação ilegal de madeira

Ricardo Salles é ministro do Meio Ambiente Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A Operação Akuanduba, informou a PF, é destinada a apurar crimes contra a administração pública (corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e, especialmente, facilitação de contrabando) praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro.

Também foi determinado o afastamento preventivo de dez agentes públicos que ocupavam cargos e funções de confiança no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e no Ministério do Meio Ambiente

A decisão também suspende, de forma imediata, a aplicação de um despacho, de fevereiro de 2020, que permitia a exportação de produtos florestais sem a necessidade de emissão de autorizações de exportação, conforme a PF.

"Estima-se que o referido despacho, elaborado a pedido de empresas que tiveram cargas não licenciadas apreendidas nos EUA e Europa, resultou na regularização de mais de 8 mil cargas de madeira exportadas ilegalmente entre os anos de 2019 e 2020", disse a PF, por nota.