Pronunciamento de Bolsonaro provoca panelaço em bairros da Grande Vitória

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Bolsonaro usou o pronunciamento para fazer uma espécie de prestação de contas, elencando o que considera pontos positivos do mandato, como obras realizadas e a vacinação contra a Covid-19, embora seja esse um dos gargalos do país. O atraso na vacinação amplia o número de mortes e atrapalha a retomada da economia.