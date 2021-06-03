Pronunciamento de Bolsonaro provoca panelaço em bairros da Grande Vitória

Enquanto Jair Bolsonaro (sem partido) fazia um pronunciamento em rede nacional de TV e rádio, na noite desta quarta-feira (02), panelaços foram registrados em protesto contra o presidente da República em bairros de Vitória e Vila Velha, como Jardim Camburi e Praia da Costa.
Em meio à pandemia de Covid-19, foi possível ouvir, além do som das panelas, gritos de "genocida" e também isoladas manifestações de apoio a Bolsonaro, com xingamentos aos que não são simpáticos ao governo federal.
Veja vídeos:
JARDIM CAMBURI
CENTRO
MATA DA PRAIA
BARRO VERMELHO
BENTO FERREIRA
PRAIA DA COSTA
ITAPARICA
O PRONUNCIAMENTO
Bolsonaro usou o pronunciamento para fazer uma espécie de prestação de contas, elencando o que considera pontos positivos do mandato, como obras realizadas e a vacinação contra a Covid-19, embora seja esse um dos gargalos do país. O atraso na vacinação amplia o número de mortes e atrapalha a retomada da economia.