Manifestantes se reúnem em ato contra o governo Bolsonaro em Vitória

Manifestantes se reúnem para ato contra o governo de Bolsonaro Crédito: Ricardo Medeiros

Manifestantes se reuniram em frente ao Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ), em Vitória , para protestar contra o presidente de Jair Bolsonaro (sem partido) e a atuação do governo federal em relação à pandemia da Covid-19 . O grupo saiu, em caminhada, em direção à reitoria do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), no cruzamento entre as avenidas Rio Branco e a Leitão da Silva. O ato, chamado de 29M em alusão à data, aconteceu simultaneamente em várias cidades do Brasil. Por volta das 18h30, o protesto foi finalizado.

Manifestantes se reúnem para ato contra o governo de Bolsonaro

Cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Salvador têm registros de manifestações neste sábado (29). Em Vitória, a concentração teve início na Ufes. As imagens do fotógrafo de A Gazeta Ricardo Medeiros mostram os manifestantes reunidos em frente ao teatro.

Nas fotos, é possível ver a concentração de pessoas e que os manifestantes acataram os pedidos de utilização das máscaras. Também pode-se observar cartazes com frases contra o governo de Jair Bolsonaro. Durante a caminhada, o grupo passou pela Avenida Fernando Ferrari e cruzou a Ponte da Passagem, ocupando todas as faixas da via.

Manifestantes se reúnem para ato contra o governo de Bolsonaro Crédito: Ricardo Medeiros

Em seguida, os manifestantes chegaram até a Avenida Nossa Senhora da Penha, na qual também ocuparam todas as faixas. Eles seguiram até a reitoria do Ifes, no bairro Santa Lúcia. Por volta das 18h30, o ato foi finalizado.

OUTRAS PAUTAS

As manifestações deste sábado abraçam ainda pautas como a aceleração da vacinação contra a Covid, o retorno do auxílio emergencial de R$ 600, a luta antirracista, o combate à violência policial, o ataque às privatizações e a defesa da educação pública.

TRÂNSITO

Demandada pela reportagem, a Guarda Municipal de Vitória informou que, desde a última semana, foi acionada pela União Nacional dos Estudantes (UNE) para acompanhar o ato. Em virtude disso, segundo a corporação, desde o início da manifestação há agentes da guarda fazendo o acompanhamento "a fim de garantir a segurança dos envolvidos, bem como pedestres e motoristas da cidade, e a fluidez do trânsito durante o trajeto".