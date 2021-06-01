Ao lado de Magno Malta, Bolsonaro confirma roteiro de visita ao ES

"Olá, amigos do Espírito Santo. Estou aqui com nosso querido Magno Malta, dia 11 estaremos aí no Espírito Santo, onde conversaremos sobre muitos assuntos", diz o presidente.

Em São Mateus, Bolsonaro vai participar da inauguração de 434 casas do extinto programa Minha Casa Minha Vida, rebatizado de Casa Verde e Amarela, no bairro Aroeira. Depois, deve sobrevoar as obras do contorno do Mestre Álvaro, na Serra, e seguir para Prainha, em Vila Velha.