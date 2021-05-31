Bolsonaro cita viagem ao ES no dia 11, em vídeo gravado por apoiadores

Em conversa com apoiadores nesta segunda-feira (31), em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) citou a previsão de visitar o Espírito Santo no dia 11 de junho. A declaração foi divulgada pelo canal Foco no Brasil, alinhado ao presidente.
"Dia 11 é sexta-feira, está previsto Vitória. Dia 12 tem esse encontro em São Paulo", afirmou Bolsonaro.
A fala foi feita em frente ao Palácio da Alvorada, após o presidente ter sido questionado por um apoiador se ele estaria em São Paulo para uma motociata, no dia 12 de junho. No momento, uma mulher interrompeu o chefe do Planalto e disse que ele estaria em Vitória na data citada, o que foi corrigido por Bolsonaro. Confira a conversa abaixo, por volta dos três minutos e 25 segundos de gravação:
A visita do presidente já havia sido divulgada pelo deputado federal Evair de Melo (PP), que é um dos vice-líderes de Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Na ocasião, o parlamentar afirmou que a agenda cumprida em solo capixaba seria predominantemente econômica.
O anúncio foi feito após uma reportagem de A Gazeta mostrar que o Espírito Santo era o único Estado que o presidente não havia visitado desde que assumiu o mandato.
A passagem de Bolsonaro pelo Estado já tem locais definidos, segundo a deputada Soraya Manato (PSL). A parlamentar participou de duas reuniões no 26 com assessores do presidente, no Palácio do Planalto. Ela afirma que Bolsonaro deverá desembarcar no Estado à tarde, por volta das 14h, e cumprirá agendas em São Mateus e em Vitória.
Segundo a deputada, o primeiro compromisso será em São Mateus, para a entrega de 434 casas do extinto programa Minha Casa, Minha Vida, rebatizado de Casa Verde e Amarela, no bairro Aroeira.
Ainda estão sendo definidas as autoridades que deverão estar no palanque com Bolsonaro. Uma comissão da bancada capixaba no Congresso, com Soraya, Josias da Vitória (Cidadania) e Neucimar Fraga (PSD) foi montada para dar apoio à visita.
PRESSÃO
A provável visita de Bolsonaro ao Estado acontece após pressão de aliados. Após reportagem de A Gazeta, parlamentares alinhados ao presidente "cobraram" publicamente uma viagem a terras capixabas, onde ele teve boa votação nas eleições de 2018 (63% dos votos válidos no segundo turno).
Em vídeos publicados pelos políticos aliados em suas redes sociais, o próprio presidente afirma que está devendo uma visita aos capixabas. "Está faltando o Espírito Santo. Eu reconheço", disse Bolsonaro em gravação divulgada pelo deputado Neucimar Fraga. "É um Estado que me deu uma grande apoio nas eleições e estaremos juntos, brevemente, se Deus quiser", complementou.