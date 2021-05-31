Bolsonaro cita viagem ao ES no dia 11, em vídeo gravado por apoiadores

A fala foi feita em frente ao Palácio da Alvorada, após o presidente ter sido questionado por um apoiador se ele estaria em São Paulo para uma motociata, no dia 12 de junho. No momento, uma mulher interrompeu o chefe do Planalto e disse que ele estaria em Vitória na data citada, o que foi corrigido por Bolsonaro. Confira a conversa abaixo, por volta dos três minutos e 25 segundos de gravação: