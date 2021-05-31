AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Marcado na agenda

Bolsonaro cita viagem ao ES no dia 11, em vídeo gravado por apoiadores

Presidente confirmou que visita está prevista para este mês em conversa em frente ao Palácio da Alvorada, na manhã desta segunda-feira (31)

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 20:56

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

31 mai 2021 às 20:56
O presidente da República, Jair Bolsonaro, em evento em Brasília
O presidente da República, Jair Bolsonaro, citou que a visita ao Espírito Santo está prevista para o dia 11 de junho Crédito: Alan Santos/PR
Em conversa com apoiadores nesta segunda-feira (31), em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) citou a previsão de visitar o Espírito Santo no dia 11 de junho. A declaração foi divulgada pelo canal Foco no Brasil, alinhado ao presidente.
"Dia 11 é sexta-feira, está previsto Vitória. Dia 12 tem esse encontro em São Paulo", afirmou Bolsonaro.
A fala foi feita em frente ao Palácio da Alvorada, após o presidente ter sido questionado por um apoiador se ele estaria em São Paulo para uma motociata, no dia 12 de junho. No momento, uma mulher interrompeu o chefe do Planalto e disse que ele estaria em Vitória na data citada, o que foi corrigido por Bolsonaro. Confira a conversa abaixo, por volta dos três minutos e 25 segundos de gravação:
A visita do presidente já havia sido divulgada pelo deputado federal Evair de Melo (PP), que é um dos vice-líderes de Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Na ocasião, o parlamentar afirmou que a agenda cumprida em solo capixaba seria predominantemente econômica. 
O anúncio foi feito após uma reportagem de A Gazeta mostrar que o Espírito Santo era o único Estado que o presidente não havia visitado desde que assumiu o mandato. 
A passagem de Bolsonaro pelo Estado já tem locais definidos, segundo a deputada Soraya Manato (PSL). A parlamentar participou de duas reuniões no 26 com assessores do presidente, no Palácio do Planalto. Ela afirma que Bolsonaro deverá desembarcar no Estado à tarde, por volta das 14h, e cumprirá agendas em São Mateus e em Vitória. 
Segundo a deputada, o primeiro compromisso será em São Mateus, para a entrega de 434 casas do extinto programa Minha Casa, Minha Vida, rebatizado de Casa Verde e Amarela, no bairro Aroeira. 
Ainda estão sendo definidas as autoridades que deverão estar no palanque com Bolsonaro. Uma comissão da bancada capixaba no Congresso, com Soraya, Josias da Vitória (Cidadania) e Neucimar Fraga (PSD) foi montada para dar apoio à visita.

PRESSÃO

A provável visita de Bolsonaro ao Estado acontece após pressão de aliados. Após reportagem de A Gazeta, parlamentares alinhados ao presidente "cobraram" publicamente uma viagem a terras capixabas, onde ele teve boa votação nas eleições de 2018 (63% dos votos válidos no segundo turno).
Em vídeos publicados pelos políticos aliados em suas redes sociais, o próprio presidente afirma que está devendo uma visita aos capixabas. "Está faltando o Espírito Santo. Eu reconheço", disse Bolsonaro em gravação divulgada pelo deputado Neucimar Fraga. "É um Estado que me deu uma grande apoio nas eleições e estaremos juntos, brevemente, se Deus quiser", complementou. 

LEIA MAIS

Bolsonaro lembra participação de Camilo Cola na Segunda Guerra Mundial

Bolsonaro diz que protestos reuniram "pouca gente" por "falta de erva"

Imprensa internacional destaca protestos de rua contra Bolsonaro

Manifestantes se reúnem em ato contra o governo Bolsonaro em Vitória

Protestos contra Bolsonaro reúnem manifestantes nas ruas em meio à pandemia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Espírito Santo Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/07/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 23/07/2026
De um lado, Paulo Hartung; do outro, Ricardo Ferraço e Renato Casagrande
Ricardo e Casagrande abraçarão o PSD do Paulo? Esse abraço é muito difícil. Saiba por quê

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados