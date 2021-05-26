Presidente Jair Bolsonaro, durante visita ao Estado do Maranhão Crédito: Isac Nóbrega/PR

Your browser does not support the audio element. Bolsonaro deve incluir sobrevoo a obra e carreata em Vitória durante visita ao ES

"Ele terá uma agenda pela manhã com a Marinha e depois virá para o Estado. A visita a São Mateus deve acontecer primeiro, porque as condições de pouso lá são mais favoráveis durante o dia. Lá será a agenda principal. Depois, ele vai seguir para Vitória e fará um sobrevoo nas obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra ", disse Soraya Manato.

Ainda estão sendo definidas as autoridades que deverão estar no palanque com Bolsonaro. Foi definida uma comissão da bancada capixaba no Congresso, com Soraya, Josias da Vitória (Cidadania) e Neucimar Fraga (PSD) para dar apoio à visita.

Como o presidente não pisou no Espírito Santo desde que assumiu o mandato , assessores do presidente manifestaram o desejo de promover um encontro dele com seus apoiadores na Capital. Bolsonaro teve boa votação no Estado, alcançando 63% dos votos válidos no segundo turno das eleições de 2018.

"Foi sugerido a Praça do Papa, por ser mais aberto e ter local de pouso de helicóptero, se necessário. Mas é provável que o presidente prefira ir desfilando em carro aberto, em um trio ou em um carro do Corpo de Bombeiros. Ainda não está definido", revela a parlamentar.

Uma semana antes da chegada, a comissão de segurança que acompanha o presidente virá ao Estado para avaliar a logística da visita. A forma como o presidente vai se deslocar também está sendo definida. Segundo Soraya, não há horário estipulado para ele deixar o Estado.

"O lado bom, para nós, é que será em uma sexta-feira. Ele não tem agendas depois e poderá ficar no Estado até a hora que ele quiser, até de noite", comenta.

Outras agendas em Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Venda Nova do Imigrante chegaram a ser estudadas. No entanto, devido ao curto período da passagem do presidente pelo Estado, essas opções devem ser descartadas, ainda segundo Soraya.

Procurada pela reportagem, a assessoria do Palácio do Planalto disse que a viagem ainda não consta na agenda do presidente, algo que só deve acontecer nos próximos dias.

PRESSÃO

Em vídeos publicados pelos políticos aliados em suas redes sociais, o próprio presidente afirma que está devendo uma visita aos capixabas . "Está faltando o Espírito Santo. Eu reconheço", disse Bolsonaro em gravação divulgada por Neucimar. "É um Estado que me deu uma grande apoio nas eleições e esteremos juntos, brevemente, se Deus quiser", complementou.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, durante passeio de moto no Rio de Janeiro Crédito: Alan Santos/PR

VIAGENS DO PRESIDENTE TEM CAUSADO AGLOMERAÇÃO