Ex-vice de Vila Velha, Jorge Carreta ganha cargo no governo Casagrande

Jorge Carreta é o novo assessor especial da Casa Civil Crédito: Thiago Coutinho/Facebook

O ex-vice-prefeito de Vila Velha Jorge Carreta (PP) é o novo assessor especial da Casa Civil, secretaria estratégica do governo de Renato Casagrande (PSB). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do governo nesta quarta-feira (26).

O movimento atende a uma solicitação do PP, segundo o diretor estadual da sigla, Marcus Vicente. Aliado de primeira hora de Casagrande, Vicente também integra a administração estadual como secretário de Desenvolvimento Urbano. Carreta assume o cargo de assessor especial nível III, com o salário de R$ 9.979,30.

Carreta estava sem cargos desde o dia 1º de janeiro deste ano, quando deixou a cadeira de vice-prefeito do município canela-verde. A chapa dele, encabeçada pelo ex-prefeito Max Filho (PSDB), tentou se reeleger em 2020, mas perdeu no segundo turno para a chapa de Arnaldinho Borgo (Podemos), que teve 69% dos votos válidos.

"Terminei o meu mandato como vice-prefeito e estava parado. Sempre tive um bom relacionamento com o governador, andamos juntos nas últimas eleições e agora apareceu essa oportunidade para que eu possa somar ao trabalho desempenhado pelo governo, atuar nas articulações políticas também", disse o progressista.

Antes de ser vice-prefeito, o político foi funcionário de carreira no Banestes, vereador de Vila Velha e assessor parlamentar de Max, na Câmara dos Deputados, por dois anos.

Em 2016, ainda no PSDB, Max e Carreta se elegeram em uma chapa puro-sangue. Em 2018, Carreta foi para o Avante disputar uma vaga de deputado federal, mas teve 27.877 votos e não se elegeu.