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Ex-vice de Vila Velha, Jorge Carreta ganha cargo no governo Casagrande

Filiado ao PP será assessor especial na Casa Civil, com salário de R$ 9,9 mil. Movimento atende a uma solicitação do partido, segundo o diretor estadual da sigla, Marcus Vicente

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 19:20

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

26 mai 2021 às 19:20
Jorge Carreta é o novo assessor especial da Casa Civil
Jorge Carreta é o novo assessor especial da Casa Civil Crédito: Thiago Coutinho/Facebook
O ex-vice-prefeito de Vila Velha Jorge Carreta (PP) é o novo assessor especial da Casa Civil, secretaria estratégica do governo de Renato Casagrande (PSB). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do governo nesta quarta-feira (26).
O movimento atende a uma solicitação do PP, segundo o diretor estadual da sigla, Marcus Vicente. Aliado de primeira hora de Casagrande, Vicente também integra a administração estadual como secretário de Desenvolvimento Urbano. Carreta assume o cargo de assessor especial nível III, com o salário de R$ 9.979,30.
Carreta estava sem cargos desde o dia 1º de janeiro deste ano, quando deixou a cadeira de vice-prefeito do município canela-verde. A chapa dele, encabeçada pelo ex-prefeito Max Filho (PSDB), tentou se reeleger em 2020, mas perdeu no segundo turno para a chapa de Arnaldinho Borgo (Podemos), que teve 69% dos votos válidos.
"Terminei o meu mandato como vice-prefeito e estava parado. Sempre tive um bom relacionamento com o governador, andamos juntos nas últimas eleições e agora apareceu essa oportunidade para que eu possa somar ao trabalho desempenhado pelo governo, atuar nas articulações políticas também", disse o progressista.
Antes de ser vice-prefeito, o político foi funcionário de carreira no Banestes, vereador de Vila Velha e assessor parlamentar de Max, na Câmara dos Deputados, por dois anos. 

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Em 2016, ainda no PSDB, Max e Carreta se elegeram em uma chapa puro-sangue. Em 2018, Carreta foi para o Avante disputar uma vaga de deputado federal, mas teve 27.877 votos e não se elegeu.
Em dezembro de 2019, filiou-se ao PP, a convite de Marcus Vicente, como uma estratégia para estreitar ainda mais os laços entre Max e Casagrande e atrair os progressistas para o arco de alianças da dupla, visando às eleições de 2020. 

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