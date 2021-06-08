Papo de Colunista debate a visita de Bolsonaro ao ES

Nesta sexta-feira (11), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fará sua primeira visita ao Espírito Santo desde o dia em que tomou posse, em 1º de janeiro de 2019. A passagem do presidente pelo Estado, apesar de curta, está cercada de muita expectativa, principalmente pelos seus apoiadores, que prometem recepcioná-lo com festa no Aeroporto de Vitória.
O que representa essa viagem presidencial para o ES? Bolsonaro vai anunciar alguma grande obra ou a liberação de recursos? Ou será uma visita de caráter mais político e de satisfação aos seus aliados, que estavam constrangidos porque, até então, o Espírito Santo era o único Estado da federação que ainda não havia recebido a visita do chefe da nação?
Para falar sobre essa visita, o Papo de Colunista desta quarta-feira (9) recebeu o deputado federal Evair de Melo (PP), um dos vice-líderes do governo na Câmara e o articulador da visita de Bolsonaro. Ele conversou com os colunistas Bia Seixas, Leonel Ximenes e Rafael Braz. O bate-papo foi transmitido ao vivo no site e no Facebook e YouTube de A Gazeta, e estará disponível também em podcast. Aperte o play e confira.