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Governador do Amazonas

Bolsonaro critica decisão de Rosa Weber que liberou Wilson Lima de depor em CPI

Depoimento do governador do Amazonas estava marcado para esta quinta-feira (10). Com decisão da ministra do STF, ele não comparecer à comissão

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 13:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jun 2021 às 13:29
O presidente da República, Jair Bolsonaro, em evento em Brasília
O presidente da República, Jair Bolsonaro, criticou decisão de ministra do STF Crédito: Marcos Correa/ PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou, nesta quinta-feira (10), a decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber, que permitiu ao governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), não comparecer à CPI da Covid. "Vocês viram a decisão da ministra Rosa Weber?", perguntou a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. "Nem precisa ver. Querem investigar quem mandou o dinheiro, não quem possivelmente tenha desviado. E pode comparecer e ficar quieto também", completou.
Pouco depois, Bolsonaro criticou a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), por, segundo ele, gerir indevidamente recursos para o combate à pandemia. "Inclusive, o Tribunal de Contas do Estado disse que ela tirou esse dinheiro da Saúde e gastou R$ 900 milhões como folha de pagamento. É isso? Aí eu sou genocida?", comentou.

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O relator, Renan Calheiros (MDB-AL), e o presidente, Omar Aziz (PSD-AM), no entanto, têm trabalhado para manter os trabalhos concentrados em medidas tomadas pelo governo federal.
Com o aval de Rosa Weber, Wilson Lima não compareceu ao depoimento que estava marcado para a manhã desta quinta-feira.

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