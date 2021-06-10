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  • CPI aprova quebra de sigilo de Pazuello, Ernesto e integrantes do "gabinete paralelo"
Senado Federal

CPI aprova quebra de sigilo de Pazuello, Ernesto e integrantes do "gabinete paralelo"

Comissão do Senado também deu aval para a convocação do ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner do Rosário
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jun 2021 às 12:49

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 12:49

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, durante depoimento à CPI da Covid
O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello prestou depoimento à CPI da Covid Crédito: Leopoldo Silva/ Agência Senado
Os senadores da CPI da Covid aprovaram, nesta quinta-feira (10), a quebra de sigilo telefônico e telemático dos ex-ministros Eduardo Pazuello (Saúde) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e de integrantes do chamado "gabinete paralelo".
Em relação ao "gabinete paralelo", foram aprovadas as quebras de sigilo do médico Paolo Zanotto, do empresário bilionário Carlos Wizard, do assessor internacional da Presidência, Filipe Martins e de Luciano Dias Azevedo – que foi apontado em depoimentos como o autor da minuta de decreto para alterar a bula da hidroxicloroquina.

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CONVOCAÇÃO

A CPI da Covid-19 aprovou ainda, nesta quinta-feira, a convocação do ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner do Rosário.
O requerimento foi apresentado pelo governista Eduardo Girão (Podemos-CE), que busca investigar os repasses federais para estados e municípios – uma estratégia dos governistas para tirar o foco do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Ainda na mesma sessão, foram aprovadas os convites – formato no qual a presença não é obrigatória – ao presidente do Conselho Nacional de Saúde, Carlos Zasso Pigatto, e de um representante do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde (Conass).

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