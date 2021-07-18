"O custo de não abrir um impeachment de Bolsonaro é muito alto"

Eu concordo que você tem que fazer um cálculo do custo-benefício do impeachment, e que ele não foi feito para ser fácil. Só não acho que faça nenhum sentido você ficar olhando para o custo de um impeachment e ignorar, quando o presidente é Bolsonaro. Ao abrir mão de um impeachment, a gente vai normalizar e tornar aceitável, como parte do nosso repertório político, esse tipo de comportamento que Bolsonaro tem. O que vale para um, vale para todos. Se Bolsonaro pode, sem nenhum tipo de constrangimento, agir como ele age, se a gente aceita que isso faz parte do comportamento que um político pode ter, a gente está aceitando isso como a regra do jogo. É a mesma coisa que um árbitro de futebol falar: “olha, o cartão vermelho prejudica o espetáculo” e aí permitir que os jogadores se agridam, quebrem a perna do outro em campo. Como seria um campeonato em que os juízes anunciassem, no início, que não iam tirar o cartão vermelho do bolso? Porque foi isso que Rodrigo Maia fez em relação a Bolsonaro. Ele chegou para Bolsonaro no começo do governo e disse que não ia sacar o cartão vermelho. E Arthur Lira repete esse mesmo comportamento. Como um jogador que joga sujo, que sempre deixou claro que não tem o menor compromisso com a Constituição, como esse sujeito vai se comportar quando sabe que o cartão vermelho foi colocado na gaveta para nunca ser tirado? Isso é contra qualquer base de civilidade política que a democracia precisa para sobreviver.