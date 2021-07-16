Fundo eleitoral maior deve beneficiar quem já tem mandato

Sessão do Congresso Nacional antes da pandemia de Covid-19 Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Entre os principais beneficiados por esse aumento estão os próprios parlamentares que aprovaram o projeto, já que a maior parte do Congresso deve disputar o pleito do ano que vem. Além deles, quem também sai ganhando são os caciques dos partidos, responsáveis por dividir o dinheiro entre os candidatos.

A Gazeta, ao aprovar um fundo eleitoral de quase R$ 6 bilhões, deputados e senadores legislam em causa própria e ignoram os problemas da sociedade, que vive as consequências da crise da pandemia de Na avaliação de especialistas em Direito consultados por, ao aprovar um fundo eleitoral de quase R$ 6 bilhões, deputados e senadores legislam em causa própria e ignoram os problemas da sociedade, que vive as consequências da crise da pandemia de Covid-19

O aumento no valor do fundo eleitoral foi uma das mudanças apresentadas no parecer do relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, deputado Juscelino Filho (DEM-MA). Para chegar a uma quantia maior, ele estabeleceu que fossem retirados, até 2022, 25% dos recursos destinados à Justiça Eleitoral.

A votação foi feita nas duas Casas, de forma separada. A senadora Rose de Freitas (MDB) foi a única da bancada do Espírito Santo que não votou, já que preside a comissão responsável por elaborar o orçamento do ano que vem.

Para o professor de Direito Eleitoral Vladimir Feijó, o aumento do valor do fundo não pode ser analisado fora do contexto da reforma eleitoral que é analisada no Congresso.

“Esse aumento acontece justamente para as eleições gerais, que é a eleição que eles mesmos vão concorrer e pela qual eles têm se empenhado em aprovar diversas reformas. Se a gente tiver a mudança para o distritão, como muitos parlamentares têm defendido, esse aumento do fundo favorece e muito candidatos que já está em mandato, porque serão candidatos que já tem visibilidade e vão ser priorizados pelos partidos”, afirmou.

"A imagem que passa é que ao aprovar um aumento de recurso público, para usar nas eleições que eles mesmos vão disputar, os parlamentares legislam em interesse próprio" Vladimir Feijó - Professor de Direito Eleitoral

Assim como os parlamentares, os caciques dos partidos também se beneficiam dessa mudança. Isso porque são eles que definem a quantia e para qual candidato o dinheiro vai durante o período eleitoral, o que, na avaliação da professora de Direito Constitucional da PUC-SP Gabriela Zancaner, favorece candidatos em mandato.

“Eu acho preocupante termos um aumento nessa proporção do fundo eleitoral sendo que o sistema de distribuição do dinheiro não é equânime. Isso beneficia os próprios caciques políticos, que vão ter ainda mais dinheiro para negociar e destinar da forma como bem entendem”, destaca.

Zancaner pontua que o fundo eleitoral é necessário e importante para o financiamento de campanhas e tem aumentado desde 2015 quando o uso de doações de empresas privadas foi proibido. Mas para ela, nada nada justifica um aumento expressivo do fundo eleitoral, principalmente no atual contexto, em que busca-se enxugar gastos.