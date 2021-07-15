Ex-presidente do TJES, desembargador Sérgio Gama se aposenta

Desembargador Sérgio Gama na última sessão do TJES da qual participou antes da aposenadoria Crédito: Ascom/TJES

Gama também presidiu o TJES no biênio 2018/2019. Na sessão de despedida, foi homenageado por colegas e familiares. O governador Renato Casagrande (PSB) também compareceu, assim como o ex-governador José Ignácio Ferreira . Foi José Ignácio quem nomeou Sérgio Gama como desembargador, na vaga destinada ao MPES.

Casagrande foi um dos que reforçou um dos traços mais marcantes do desembargador, o de torcedor do Flamengo: "Sei da forma dele de agir como torcedor do Flamengo. Ele não consegue assistir aos jogos quando o Flamengo chega à final, como tem ocorrido bastante nos últimos tempos. Ele fica perambulando pela rua, pela casa, porque é muita emoção. Aqui no Tribunal de Justiça é diferente, enfrentou todos os problemas de frente", afirmou Casagrande.

Já o desembargador Fernando Zardini lembrou da atuação religiosa do desembargador, membro da Igreja Batista.

"É uma alegria porque vai aposentar-se e ter o merecido descanso. E também tristeza, pelo vazio e a profunda saudade que deixará em nossa equipe de trabalho", resumiu o presidente do TJES, Ronaldo Gonçalves de Sousa, que sucedeu Sérgio Gama no comando do Judiciário estadual.

"Com 47 anos de serviço público ainda não me sinto cansado", discursou Gama. "Se, por um lado, deixei o Tribunal de Justiça por contingência da regra funcional, por outro lado, pela força dos laços de afetividade, o Tribunal de Justiça nunca sairá de mim", complementou.

VAGA

A cadeira deixada deve ser preenchida por um membro do MPES, como determina a regra do Quinto Constitucional. Pela norma, 1/5 dos desembargadores devem ser oriundos dos membros do MP e da advocacia.

Como o TJES tem 30 cargos de desembargador, três são para egressos do MPES e três para advogados.

A Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Espírito Santo (OAB-ES) acionou o conselho para que a vaga dos advogados, que surgiu após a aposentadoria de Álvaro Bourguignon , seja preenchida primeiro para manter a proporcionalidade definida pelo Quinto Constitucional.

Já para a vaga de Sérgio Gama um nome é ventilado há tempos no MPES e dentro do próprio Judiciário: o do ex-procurador-geral de Justiça Eder Pontes.