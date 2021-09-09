Magno Malta é multado pelo governo de SP por não usar máscara

Ex-senador Magno Malta ao lado do presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro Crédito: Reprodução/Facebook Magno Malta

O ex-senador Magno Malta (PL) foi multado pelo governo de São Paulo por não usar máscara para evitar o contágio pelo novo coronavírus. O ex-parlamentar do Espírito Santo esteve ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), em ato a favor do próprio presidente na Avenida Paulista no dia 7 de setembro.

O governo João Doria (PSDB) confirmou à coluna que emitiu autos de infração contra Bolsonaro e "outras 13 autoridades e personalidades, entre deputados, secretários, lideranças religiosas, artistas e empresários durante o ato realizado no feriado".

As autuações têm como base legislação estadual e a Lei Federal nº 14.019 de 2020 – sancionada por Bolsonaro –, que obriga o uso de máscaras e sujeita quem descumpre a norma a penalidades previstas na Lei nº 6.437 de 1977, que prevê multa de até R$ 1,5 milhão para infrações sanitárias gravíssimas.

O valor da multa a ser paga por Magno Malta ainda deve ser definido.

Foi a sétima ocasião em que Bolsonaro descumpriu normas sanitárias no território paulista, ainda de acordo com o governo daquele estado.

A coluna entrou em contato com Magno Malta e questionou se ele pretende recorrer da multa e se gostaria de se manifestar a respeito da punição. "Eu fui a SP usei meu nome é de Bolsonaro pra definir o segundo turno desse aprendiz de ditador", respondeu o ex-senador, por meio de mensagem de texto, em referência ao governador de São Paulo, João Doria.

"E diga que eu dei risada", complementou o ex-senador.

Presidente Jair Bolsonaro discurso em trio elétrico na Avenida Paulista, no 7 de setembro. Magno Malta também estava junto Crédito: Reprodução/Redes Sociais

SEM CARGO

Magno não conseguiu se reeleger em 2018. Quase foi vice de Bolsonaro. Neste caso, teria um mandato garantido, no lugar de Hamilton Mourão (PRTB). Depois, cogitou-se que poderia chefiar um ministério no governo do aliado, o que não se concretizou. O mesmo se pode dizer de cargos de segundo ou quaisquer escalões.