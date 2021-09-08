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Nova coluna de política na praça

Mais que no passado (apesar de eu ser muito jovem para lembrar), o dever jornalístico, seja ele informativo, analítico ou opinativo, encontra um terreno espinhoso

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 17:29

Públicado em 

08 set 2021 às 17:29
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves, colunista de política de A Gazeta
Letícia Gonçalves, colunista de política de A Gazeta Crédito: Fernando Madeira
Quem é leitor de A Gazeta sabe que a política do Espírito Santo sempre teve um espaço nobre na cobertura, desde os tempos do jornal impresso. A coluna Praça Oito, que estreou ainda na década de 1950 e tornou-se uma vitrine para tratar de política nos anos 1960, foi palco de informações exclusivas e análises. 
No final de 2017, mudou. A coluna passou a adotar, em destaque, o nome do colunista, então Vitor Vogas. Meu nobre amigo deixou a empreitada em abril de 2021, para dedicar-se ao doutorado.
E eis que calhou de ser a minha vez.  A estreia mesmo é nesta quinta-feira (9). A tarefa é árdua. Mais que no passado (apesar de eu ser muito jovem para lembrar), o dever jornalístico, seja ele informativo, analítico ou opinativo, encontra um terreno espinhoso pavimentado com desinformação, descrédito e até desdém por valores democráticos, nos quais se insere a atividade da imprensa.
Não deixo de fazer uma autocrítica. A imprensa contribuiu para tal cenário ao não se atentar para esses riscos e ao deixar transparecer um certo ar de intelectualidade distante do cidadão comum, quase pedante, que afastou parte dos leitores.
Vivemos um período de revanchismo e rancor, que se volta contra nós, principalmente no campo político.
E é justamente nesse cenário que aceitei ser colunista de Política. Sou reclamona? Não (mentira, sou, às vezes). Mas exponho aqui dados da realidade.

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No último Dia do Jornalista (7 de abril) vi uma mensagem, em inglês, que dizia mais ou menos o seguinte: “Jornalista é uma ótima profissão: você trabalha muito, ganha pouco, passa raiva, mas, em compensação, todo mundo te odeia (emoji de coração)”.
Alô, Café (Café Lindenberg, diretor-geral da Rede Gazeta), não estou reclamando do salário não, tá? Claro que, se aumentar, não vou me insurgir. Acima de tudo, fico feliz de poder trabalhar com o que gosto e de acrescentar mais páginas, digitais, a uma história de 93 anos (é a idade da Gazeta).
Sim, caro leitor ou leitora, fiz todo esse corolário para concluir que, apesar disso tudo, sinto-me privilegiada por ocupar este espaço.
Espero contar com a contribuição de vocês. Sugestões e críticas são bem-vindas. Aqui você vai ver informações e análises, principalmente, sobre a política capixaba.
Já adianto que não sou comunista, como alguns gostam de "apelidar" qualquer jornalista, e que eventuais opiniões minhas aqui expressadas são minhas, não da Rede Gazeta.
“Ah, mas se a empresa deixa você escrever/falar isso é porque concorda”. Aí é que está um dos valores da democracia, meus caros. Não necessariamente concordar, mas deixar fluir. Porém, contudo, entretanto, lembro aqui de outra célebre frase: “Você tem direito à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos”.
Tendo isso em mente, sigamos.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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