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Política capixaba

Jornalista Letícia Gonçalves é a nova colunista de Política de A Gazeta

Especializada em cobertura política, a jornalista assume a tradicional coluna de A Gazeta, que terá informações em primeira mão, bastidores e análises

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 09:46

Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

08 set 2021 às 09:46
Letícia Gonçalves, colunista de política de A Gazeta
Letícia Gonçalves, colunista de política de A Gazeta Crédito: Fernando Madeira
O site A Gazeta conta agora com uma nova coluna de Política. Assinado pela jornalista Letícia Gonçalves, o espaço vai trazer diariamente informações exclusivas, bastidores dos Poderes e análises sobre os movimentos das lideranças políticas do Estado e do país.
Atuando há nove anos na cobertura de Política, Letícia se formou em jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), começou sua carreira na redação de A Gazeta em 2006, fez parte da reportagem da CBN Vitória e desempenhou funções de repórter e editora-adjunta de Política.
"Atuo na editoria de Política desde 2012, mas fazer coluna é um desafio novo. É algo que me dá mais autonomia, mas também acarreta maior responsabilidade. O objetivo da coluna é trazer informações em primeira mão e análises, principalmente, sobre a política do Espírito Santo"
Letícia Gonçalves - colunista de A Gazeta
A editora-chefe da redação A Gazeta/CBN, Elaine Silva, explica que a coluna de Política faz parte do DNA de A Gazeta, que é referência na cobertura política local, com reportagens especiais e exclusivas. Um jornalismo sério e comprometido com a população que, ao longo dos anos contribuiu, por exemplo, para combater o crime organizado e a estabilizar as contas públicas do Espírito Santo.
"Letícia é uma jornalista que cobre a área há muito tempo e tem um olhar sagaz. A coluna assinada por ela vai trazer bastidores, análises e informações relevantes para o Espírito Santo. Em tempos de muita desinformação, lançar um novo nome local na cobertura de Política não é só um diferencial no mercado, mas é a garantia de ter informações checadas, apuradas e verdadeiras para nossos leitores", aponta Elaine.
O diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, também dá as boas-vindas para a nova colunista e reforça que Letícia vai agregar muito à tradição da empresa.
"A Gazeta é um jornal que, historicamente, cobre com profundidade a política do Espírito Santo e do Brasil. Essa é uma marca nossa. Letícia assume agora esse tradicional espaço da coluna de Política para informar e estar próximo dos leitores. Com todos os requisitos necessários para a função, bagagem jornalística e ética, temos a certeza que nossa nova colunista produzirá conteúdos de grande relevância para os capixabas e o Espírito Santo", destaca Abdo Chequer.

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