Jornalista Letícia Gonçalves é a nova colunista de Política de A Gazeta

Letícia Gonçalves, colunista de política de A Gazeta Crédito: Fernando Madeira

O site A Gazeta conta agora com uma nova coluna de Política. Assinado pela jornalista Letícia Gonçalves, o espaço vai trazer diariamente informações exclusivas, bastidores dos Poderes e análises sobre os movimentos das lideranças políticas do Estado e do país.

Atuando há nove anos na cobertura de Política, Letícia se formou em jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), começou sua carreira na redação de A Gazeta em 2006, fez parte da reportagem da CBN Vitória e desempenhou funções de repórter e editora-adjunta de Política.

"Atuo na editoria de Política desde 2012, mas fazer coluna é um desafio novo. É algo que me dá mais autonomia, mas também acarreta maior responsabilidade. O objetivo da coluna é trazer informações em primeira mão e análises, principalmente, sobre a política do Espírito Santo" Letícia Gonçalves - colunista de A Gazeta

A editora-chefe da redação A Gazeta/CBN, Elaine Silva, explica que a coluna de Política faz parte do DNA de A Gazeta, que é referência na cobertura política local, com reportagens especiais e exclusivas. Um jornalismo sério e comprometido com a população que, ao longo dos anos contribuiu, por exemplo, para combater o crime organizado e a estabilizar as contas públicas do Espírito Santo.

"Letícia é uma jornalista que cobre a área há muito tempo e tem um olhar sagaz. A coluna assinada por ela vai trazer bastidores, análises e informações relevantes para o Espírito Santo. Em tempos de muita desinformação, lançar um novo nome local na cobertura de Política não é só um diferencial no mercado, mas é a garantia de ter informações checadas, apuradas e verdadeiras para nossos leitores", aponta Elaine.

O diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, também dá as boas-vindas para a nova colunista e reforça que Letícia vai agregar muito à tradição da empresa.