Bolsonaro divulga nota e diz que palavras foram no "calor do momento"

O presidente Jair Bolsonaro durante ato do 7 de Setembro, realizado na cidade de Brasília, DF, na terça feira (7) Crédito: Frederico Brasil/Futura Press/Folhapress

Dois dias depois de atacar o Supremo Tribunal Federal (STF) , o presidente Jair Bolsonaro divulgou nota nesta quinta-feira (9) afirmando que não teve "nenhuma intenção de agredir quaisquer dos Poderes". "Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos Poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar", afirmou o presidente, em declaração.

Em discursos diante de milhares de apoiadores na terça-feira (7) em Brasília e São Paulo, Bolsonaro fez ameaças golpistas contra o STF, exortou desobediência a decisões da Justiça e disse que só sairá morto da Presidência da República.

A n ota, publicada pelo Palácio do Planalto , mostra um recuo nessa posição: "Quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum", diz o presidente.

Bolsonaro ainda fez um aceno ao ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de “canalha” durante os atos de terça-feira. A nota foi redigida com auxílio do ex-presidente Michel Temer, que se reuniu com Bolsonaro no Palácio do Planalto.

Na nota divulgada nesta quinta, Bolsonaro recua dos ataques contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, que foi ministro da Justiça de Temer e indicado pelo emedebista para o Supremo, e o elogia. “Quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum”, afirmou.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA

"Declaração à Nação

No instante em que o país se encontra dividido entre instituições é meu dever, como Presidente da República, vir a público para dizer:

1. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos Poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar.

2. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo Ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news.

3. Mas na vida pública as pessoas que exercem o poder não têm o direito de “esticar a corda”, a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia.

4. Por isso quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum.

5. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do Ministro Alexandre de Moraes.

6. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previsto no Art 5º da Constituição Federal.

7. Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país.

8. Democracia é isso: Executivo, Legislativo e Judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição.

9. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais Poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles.

10. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro, com quem alinho meus princípios e valores, e conduzo os destinos do nosso Brasil.

DEUS, PÁTRIA, FAMÍLIA

Jair Bolsonaro