Tensão entre Poderes faz dobrar número de buscas por Bolsonaro no Google

O aumento na tensão política causado pelas manifestações do 7 de setembro levou o presidente Jair Bolsonaro a ser a pessoa mais buscada do Google nas últimas 24 horas.
Se compararmos os últimos sete dias com o período anterior, a procura mais que dobrou, ao registrar crescimento de 110%.
Os dados da plataforma mostram que o crescimento na última semana é parecido com o visto nos dias próximos da posse de Bolsonaro, entre 30 de dezembro de 2018 e 5 de janeiro de 2019.
O pico de procura nas últimas 24 horas registrou aumento de 180% em relação ao período anterior, e as perguntas mais buscadas foram: "O que Bolsonaro fez?". "O que Bolsonaro quer?" e "O que Bolsonaro fez de bom?".