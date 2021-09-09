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Manifestações políticas

Tensão entre Poderes faz dobrar número de buscas por Bolsonaro no Google

O pico de procura nas últimas 24 horas registrou aumento de 180% em relação ao período anterior, e as perguntas mais buscadas foram: "O que Bolsonaro fez?". "O que Bolsonaro quer?"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 set 2021 às 16:57

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 16:57

Presidente Jair Bolsonaro discurso em trio elétrico na Avenida Paulista, no 7 de Setembro
Presidente Jair Bolsonaro discurso em trio elétrico na Avenida Paulista, no 7 de Setembro Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O aumento na tensão política causado pelas manifestações do 7 de setembro levou o presidente Jair Bolsonaro a ser a pessoa mais buscada do Google nas últimas 24 horas.
Se compararmos os últimos sete dias com o período anterior, a procura mais que dobrou, ao registrar crescimento de 110%.
Os dados da plataforma mostram que o crescimento na última semana é parecido com o visto nos dias próximos da posse de Bolsonaro, entre 30 de dezembro de 2018 e 5 de janeiro de 2019.
O pico de procura nas últimas 24 horas registrou aumento de 180% em relação ao período anterior, e as perguntas mais buscadas foram: "O que Bolsonaro fez?". "O que Bolsonaro quer?" e "O que Bolsonaro fez de bom?".

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