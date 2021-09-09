Tensão entre Poderes faz dobrar número de buscas por Bolsonaro no Google

Presidente Jair Bolsonaro discurso em trio elétrico na Avenida Paulista, no 7 de Setembro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O aumento na tensão política causado pelas manifestações do 7 de setembro levou o presidente Jair Bolsonaro a ser a pessoa mais buscada do Google nas últimas 24 horas.

Se compararmos os últimos sete dias com o período anterior, a procura mais que dobrou, ao registrar crescimento de 110%.

Os dados da plataforma mostram que o crescimento na última semana é parecido com o visto nos dias próximos da posse de Bolsonaro, entre 30 de dezembro de 2018 e 5 de janeiro de 2019.