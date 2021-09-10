Após imbróglio, duas cidades do ES deixam de ter comarcas

Todos os processos que tramitam em Marilândia
, no Noroeste do estado, sejam eles físicos ou eletrônicos, devem ser redistribuídos para Comarca de Colatina
, cidade vizinha, "ficando vedada a distribuição de novos processos para a Comarca de Marilândia", explicita ato normativo publicado pelo presidente em exercício do Tribunal, José Paulo Calmon Nogueira da Gama.
Um posto avançado de atendimento deve ser mantido em Marilândia. A integração começa a valer na próxima segunda-feira (13).
Igual procedimento deve ser adotado, também por força de ato normativo do TJES publicado nesta sexta, em Águia Branca
e São Domingos do Norte
: "todos os processos em trâmite na Comarca de São Domingos do Norte, físicos ou eletrônicos, deverão ser redistribuídos para a Comarca de Águia Branca".
A data da integração é a mesma, dia 13. Em São Domingos também tem que ser mantido um posto de atendimento.
Há tempos o TJES tenta integrar comarcas, o que, inicialmente, impactaria 27 cidades de uma vez só.O objetivo é racionalizar o uso de recursos, inclusive recursos humanos. A ideia desagradou a políticos, principalmente os do interior, de todos os matizes, pois resultaria no fechamento de fóruns e seria um sinal de desprestígio local.
A OAB-ES também se insurgiu, alegando prejuízo à prestação jurisdicional e acionou no CNJ.
Por fim, no mês passado, o Conselho julgou o mérito do caso, uma decisão definitiva: autorizou a integração, mas estabeleceu que ela deve ocorrer de forma gradual, em três anos.
As publicações desta sexta, portanto, são os primeiros passos de um longo caminho.